Pensiero del giorno – Amore e Fiducia

I gravi incidenti per il crollo del ponte autostradale di Genova, per lo scoppio del Tir a Bologna e per il terremoto nel Molise, avvenuti a breve distanza l’uno dagli altri, dovrebbero farci riflettere su una realtà in profondo cambiamento.

Che sia la terra a tremare oppure l’incuria dell’uomo e casi fortuiti a causare disagi e tragedie, siamo scossi giornalmente da avvenimenti eclatanti e fuori dalla normalità.

Ci chiediamo: a che cosa è dovuta tanta attività straordinaria? E’ questione di energia. Ci sentiamo mossi da un desiderio di spostarci, di sperimentare, di partecipare e con ciò muoviamo e subiamo energie eccezionali.

Sembra che la Terra e il Sistema solare stiano entrando in una zona detta Cintura Fotonica dove le energie sono a più alta frequenza e questo attiva in noi e nei corpi celesti desiderio di maggiore movimento.

Un altro aspetto importante si trova nella Legge di Attrazione, vale a dire in quella legge per cui attiriamo a noi gli eventi rispondenti al nostro stato d’animo.

Nonostante le grandi tragedie che ci toccano individualmente e socialmente, a livello di Stati o di pianeta, abbiamo la responsabilità di provare sentimenti di fiducia e di amore verso il prossimo e verso la Terra che ci ospita. In questo modo, produrremo avvenimenti positivi e di grande empatia fraterna.

Dunque, il nostro compito è di non sentirci sopraffatti dagli eventi negativi, seppur dolorosi, ma di esprimere un sentimento di fiducia e di amore verso gli altri e verso la vita.

Maria Rosaria Fortini