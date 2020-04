Pensiero del giorno – Confusione

Nell’isolamento in cui siamo costretti, ci arrivano molte notizie che creano confusione.

Per esempio: il coronavirus si è diffuso in maniera dolosa oppure, è stato frutto di distrazione, di incompetenza, di superficialità. A tutt’oggi, nessuno sa dare una risposta adeguata, nessuno è responsabile e, nel frattempo, tutto il mondo è in quarantena.

Guardo siti in rete che dicono tutto e il contrario di tutto: siamo nell’apocalisse, abbiamo contribuito al degrado ambientale, culturale ed etico ed è per questo che l’umanità soffre di mancanza di liberà. Inoltre, l’economia è al tracollo e nessuno prende i dovuti provvedimenti. Ci sono i cattivi che approfittano della situazione per arricchirsi e mettere in ginocchio intere nazioni…

Poi ci sono voci che si levano dal coro e che, fortunatamente, tranquillizzano. Dicono che il periodo attuale rappresenta solo l’inizio di un grande cambiamento in quanto la società non si reggerà più sui canoni di successo, denaro e presunzione che l’hanno caratterizzata fino ad oggi ma tornerà, dopo un periodo di assestamento, a vivere a misura d’uomo. Coltiverà i rapporti di vicinanza e di amicizia, ascolterà i bisogni della natura e agirà per il bene del pianeta.

La mia, come l’impressione di tutti, è che siamo sospesi tra terra e cielo. Non potendo calcare come prima il terreno stradale ma solo il pavimento di casa, ci sembra di poter indirizzare di più la mente e i pensieri verso il cielo. Si ha l’impressione che si concretizzi un’altra dimensione. Una in più di quelle conosciute: la quarta.

La quarta dimensione è stata già calcolata e prevista da Charles H. Hinton a metà del 1800, dai più recenti studi sulla quarta dimensione spaziale e da Albert Einstein, sulla quarta dimensione temporale, nel 1900.

Ma la chiave che ci permetterà di superare questa pandemia è solo la nostra percezione. La percezione che c’è qualcosa di più della prigionia in cui siamo coinvolti in questo periodo. Dobbiamo percepire la dimensione di amore e di fraternità che ci consentirà di volare con il pensiero e, anche se il mondo continuerà a essere tumultuoso, di navigare in un mare interiormente più calmo.

Maria Rosaria Fortini