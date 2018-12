Pensiero del giorno – Dio e Natura

‘L’uomo è la specie più folle: venera un Dio invisibile e distrugge una Natura visibile. Senza rendersi conto che la Natura che sta distruggendo è quel Dio che sta venerando’.

Astrofisico,cosmologo e ambientalista canadese, Hubert Reeves ha contribuito allo sviluppo e alla diffusione della scienza spaziale. Inoltre si occupa di ambiente e di ecologia promuovendo libri e filmati.Chi più di lui ha potuto riflettere e osservare la Natura da molteplici punti di vista?Egli ci dice che la natura è Dio e che va venerata.

Perché dunque non rispettiamo la Natura in tutte le sue forme come ci consiglia Reeves?

Il mio punto di vista è che l’umanità soffra di sfiducia e di sensi di colpa.Poiché ogni sentimento si riflette al di fuori, rispecchiamo l’aggressività che proviamo nei confronti di noi stessi, a scapito del prossimo e della Natura.

Da qui la mancanza di riguardo per la terra, per l’acqua, per l’aria. Sradichiamo fiori, gettiamo a terra rifiuti, tormentiamo gli animali in ottemperanza alla mancanza di amore per noi stessi.Per punire noi, offendiamo la Natura, devastando le sue espressioni più belle e armoniose.

In ultima analisi, il caos che vogliamo vedere al di fuori,è il caos che abbiamo dentro e che ci affligge.

Che cosa ci può salvare? Il pensiero che Dio è Natura.

Dio non è quel personaggio austero e misterioso che osserva e che giudica. Sono io il solo giudice dei miei atti e dei miei pensieri.

La Fisica Quantistica ci dice che ciascun soggetto è osservato e osservatore di se stesso allo stesso tempo e allo stesso modo.

Dio, la sostanza Creante che ci compenetra, è la Natura, Madre benevola che ci accoglie, che ci sostiene e che si prende cura di noi.

Quindi Dio è con noi, è in noi e la manifestazione della sua esistenza è proprio quella Natura che non veneriamo e che distruggiamo.

Maria Rosaria Fortini