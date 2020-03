Pensiero del giorno – E’ Primavera

E’ entrata la primavera. Un inizio di stagione all’insegna del coprifuoco. Una condizione mai sperimentata da una generazione nata dopo la seconda guerra mondiale, quindi ben 75 anni fa.

Le notizie dei decessi e dei contaminati in tutto il mondo e in Italia in particolare è un vero bollettino di guerra. Che cosa abbiamo fatto di male per meritarci questo? E’ il primo pensiero che ci viene in mente.

Ci chiediamo: come si è scatenata una pandemia di tale portata? C’è un responsabile che si nasconde dietro le quinte oppure sono stati i miei atti di noncuranza verso gli altri e verso il mio meraviglioso pianeta a dare origine a tutto ciò?

Sicuramente, non apprezzo a sufficienza quello che il destino mi ha donato, non ringrazio la sorte per ciò che ho avuto e non ho aiutato abbastanza a migliorare le cose.

L’ansia di un pericolo costante per la nostra incolumità ci fa riconsiderare i valori da cui ci siamo fatti travolgere fino ad ora. Dei valori che si sono espressi più sull’esteriorità che sull’interiorità.

Sui social gira un video di Marinka Montico (la viaggiatrice in cerca di sogni) dal titolo: ‘Lettera dal coronavirus’ in cui il virus dice di essere venuto come nostro alleato per farci riflettere. Infatti raccomanda: ‘Fermati, taci e ascolta!’ .

In una situazione di ritiro forzato, abbiamo infatti modo di riflettere, per decidere quali siano le nostre priorità, che cos’è più importante da portare avanti in questa vita: il contatto con la natura, il ritrovo con gli amici sinceri, la vicinanza degli affetti veri oppure il successo, gli agi e il frastuono del mondo.

Ecco delle norme che ci possono aiutare in questo frangente: Non avere paura, Non lasciarsi influenzare dai toni tragici dei media, Amarsi, poiché l’amore per sé stessi e per gli altri porta alla guarigione del cuore, Infine, Inviare energia positiva ai malati e alla nostra amata Terra. Così potremo ristabilire gli equilibri di un mondo in bilico tra l’egoismo e la consapevolezza.

Che sia di nuovo una primavera di gioia e una rinascita per tutti è la profonda aspirazione di ogni cuore, grazie alle forze dell’amore, di un cuore generoso e dell’aiuto per gli altri.

Maria Rosaria Fortini