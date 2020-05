Pensiero del giorno – Effetto Tunnel

Vorrei continuare a esporre il punto di vista di Fabio P. Marchesi. In un nuovo video, parla di consapevolezza riferita alla Fisica Quantistica. Secondo il suo parere, la consapevolezza ce l’abbiamo tutti. L’importante è evolverla e arricchirla. I giorni presenti rappresentano un’occasione potente per raggiungere questo fine.

In questa situazione straordinaria, non tutti reagiscono allo stesso modo. C’è chi si chiude di più in sé stesso, chi invece trova una motivazione per aprire la mente a qualcosa di nuovo.

“La nostra vita” dice Marchesi “non sarà più come prima perché inizieremo a vedere il mondo con altri occhi a causa delle maggiori informazioni che arrivano alla mente. Quando la consapevolezza nella mente si espande, automaticamente si aprono anche nuovi orizzonti, nuove percezioni, nuove emozioni. La vita rimane la stessa ma cambia completamente ciò che si riesce a percepire e cambia anche il rapporto con la realtà”.

Il pregio di questo straordinario ricercatore è quello di fare una correlazione tra la Fisica Quantistica e la nostra mente. Per esempio, con l’‘effetto tunnel’.

Nell’effetto tunnel, se una particella subatomica che ha una data energia volesse portarsi al di là di una barriera, avrà bisogno di molta più energia per farlo.

Nella fisica classica, le sarà impossibile superare la barriera senza quell’aumento di energia.

Nella Fisica Quantistica invece esiste una probabilità che la particella si trovi dall’altra parte della barriera senza aver fatto il percorso previsto e senza alcuno sforzo.

Riferito alla mente che cosa significa? Se io voglio raggiungere un dato obiettivo molto ambizioso, la mente razionale sarà frenata da barriere mentali e pregiudizi (non sono in grado, non ho gli strumenti, non ho l’età, ecc. ecc), ciò che ci farà perdere energia e rinunciare al nostro obiettivo. Infatti, con la nostra visione della realtà, lo riterremo impossibile.

E questo perché, dice Marchesi, simo stati educati a non volere. Ma nell’universo non c’è alcuna legge che stabilisce l’assunto grazie al quale, per raggiungere un dato obiettivo, dobbiamo soffrire, arrabattarci, scalare montagne. La natura non funziona così.

La natura aspetta che siamo noi a fissare l’intento, che è un desiderio messo nel futuro e che, pian piano, con la nostra determinazione libera da condizionamenti, inizierà a creare causa-effetto, coincidenze e sincronicità.

Se espando la mente, se penso di meritare ciò che voglio, mi sarà possibile ottenere ciò che desidero ed esserne felice.

Maria Rosaria Fortini