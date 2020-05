Pensiero del giorno – Entusiasmologia

Con la tecnica del campo GIA Fabio Marchesi è andato ancora più avanti nelle sue scoperte.

GIA significa campo quantistico di Gratitudine Incondizionata Anticipata. Agisce nientemeno che sulla felicità dell’individuo. Si realizza attraverso la ripetizione della parola Grazie corredata dal sorriso per alcuni minuti.

Sembra un gioco da ragazzi ma Marchesi assicura che funziona davvero. Potenti sono il sentimento di gratitudine e la sincronicità con il sorriso. Tra l’altro, è ciò che ha presentato durante la sua partecipazione alle Nazioni Unite.

Fabio Marchesi confida di essersi chiesto a un certo punto delle sue ricerche: “Esiste una cosa nata con l’intento di rendere gli uomini più felici?” Da qui la scoperta del campo GIA e della scienza dell’Entusiasmologia.

Egli dice: “E’ difficile per noi occidentali, educati a interpretare la realtà in modo razionale, permetterci di essere felici indipendentemente dalle circostanze. La mente razionale risiede nella parte sinistra del cervello e ci dice che la felicità deve dipendere necessariamente da qualche fattore. Al contrario, per produrre qualcosa di nuovo, bisogna essere aperti allo sconosciuto, al mistero, al cambiamento”. Occorre usare l’intuito come ben sa la mente creativa, situata nella parte destra del cervello”.

L’Entusiasmologia, applicata giornalmente con la tecnica del Campo Gia, mira a rendere gli uomini più felici e a far loro sperimentare miracoli (in Fisica Quantistica si chiamano: ‘collasso della funziona d’onda’ quando cioè si realizza ciò a cui io aspiro e dono attenzione), grazie al fenomeno dell’entanglement (letteralmente: intreccio).

Che cosa vuol dire? Nell’universo vige il ‘Principio di Non località’ per il quale avvengono fenomeni come se ogni cosa fosse in istantaneo contatto con ogni altra indipendentemente dallo spazio fisico che le separa. Il che si verifica quando, per esempio, un elettrone cambia istantaneamente il comportamento di un altro elettrone che si trova dall’altra parte dell’universo.

“Può darsi” dice Marchesi “che l’elettrone abbia un campo, un’anima, che riempie l’intero universo. Allo stesso modo ce l’ha ciascuno di noi e ogni cosa che esiste. Ogni cosa che esiste ha un campo, un’anima, che si estende all’infinito. Questi campi interagiscono costantemente gli uni con ogni altro”.

Come pronunciò Giordano Bruno nelle sue ultime parole all’allievo Sagredo: “Siamo tutti Uno, in eterno contatto con l’Anima Unica”.

Maria Rosaria Fortini