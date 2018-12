Pensiero del giorno – Felicità e Miracoli

Dice Gianni Rodari: ‘Se ci diamo una mano, i miracoli si faranno e il giorno di Natale durerà tutto l’anno’.Da parte sua, Albert Einstein diceva: ‘Non esistono grandi scoperte né reale progresso finché sulla Terra esiste un bambino infelice’.

Grazie alla comunicazione possibile in ogni istante e in ogni luogo, non possiamo più ignorare ciò che accade nel mondo.

E ciò che accade nel mondo non fa onore al ‘genere umano’. In effetti, siamo un unico genere che si chiama ‘umano’ e l’umanità è una qualità che ci contraddistingue.Siamo umani quando riconosciamo i nostri sentimenti migliori e ci facciamo guidare da essi.

Per esempio, che cosa proviamo nei riguardi dell’infanzia? Ci meravigliamo quando un bambino subisce torti, sevizie e sfruttamento? Quando gli viene negato il futuro a causa della guerra, della povertà, dei soprusi, della repressione dei tiranni? Oppure riteniamo che la cosa non ci riguardi?

Conviene ricordare quando eravamo piccoli; desideravamo soltanto crescere e progredire in amore ed armonia.

Abbiamo reso il nostro mondo un luogo in cui è molto difficile vivere. L’infelicità non è più solo dei bambini ma anche di moltissimi adulti. Questo perché abbiamo dimenticato il senso di altruismo e di empatia che è parte fondamentale della nostra natura.

Confidiamo nel progresso della scienza e della tecnologia per diventare migliori e per raggiungere i nostri obiettivi, ma i veri obiettivi sono soltanto quelli del cuore. La tecnologia usata per fini egoistici ed aggressivi portala distruzione, come si può vedere dai recenti movimenti di popoli, dalle guerre, dagli sconvolgimenti sociali, climatici e tellurici del nostro tempo .

Un segno della strada sbagliata intrapresa è la divisione, la disarmonia, la violenza. E la sfiducia nei miracoli. Non crediamo più nel nostro potere. Nel potere dei miracoli, dei sentimenti, della preghiera. Della preghiera a distanza, quella che ci permette di aiutare chi è in difficoltà anche se sconosciuto.

Non è difficile ottenere un mondo giusto ed equilibrato se lo vogliamo veramente, con tutta l’aspirazione del nostro cuore. Un mondo in cui i bambini possano vivere senza dolore, confortati dall’amore, dall’interesse comune, dalla solidarietà e dal perdono perché diventino da adulti uomini onesti, consapevoli,realizzati e felici.

Maria Rosaria Fortini