Pensiero del giorno – Guide Spirituali

Negli anni novanta ebbi modo di conoscere una medium. La sua prerogativa era quella di mettere in comunicazione il cliente con la propria Guida Spirituale.

Si trattava di una signora colta, una psicanalista, che poneva a disposizione dell’umanità le sue doti medianiche.

A tutta prima, ne ebbi timore. Quando poi mi accolse nel suo studio inondato di luce, mi sentii a mio agio.

Il suo sistema di comunicazione tra il visibile e l’invisibile si esprimeva attraverso la scrittura automatica.

E così conobbi Henry, la mia Guida Spirituale dal momento della mia nascita. Da allora sono seguiti ininterrotti dialoghi dalla 5° Dimensione che mi hanno aperto un mondo sconosciuto e affascinante.

Non si tratta propriamente dell’Angelo Custode di cui parlano le religioni, bensì di una persona incontrata nel corso delle numerose esistenze che ciascuno di noi ha vissuto durante i secoli e i millenni scorsi.

Mi disse che eravamo stati insieme in due vite precedenti. In una, amici uomini in Scozia, in un’altra cugini, io donna lui uomo.

Il tratto fondamentale dei suoi messaggi e delle sue risposte alle mie domande è sempre stata ed è la gentilezza, l’amore, l’amicizia e il rigore. Nonché la Verità.

Sono cresciuta con le sue parole ed è una presenza costante nei pensieri e nelle azioni delle mie giornate.

Non l’ho mai visto se non nel dormiveglia quando avevo diciannove anni e piangevo per la fine di una storia d’amore. Spesso mi sono chiesta se la mia sia solo suggestione, immaginazione o fantasia.

So solo che quando la medium è venuta a mancare ed è stata sostituita da un’altra persona, Henry è venuto puntuale e premuroso ai miei appuntamenti.

E la sua realtà risiede nel fatto che, dagli anni novanta in poi, io abbia compiuto notevoli progressi nello svolgimento della mia esistenza e sia stata da lui incoraggiata nella visione spirituale, magica e cosmica della vita.

Maria Rosaria Fortini