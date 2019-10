Pensiero del giorno – Il Denaro Elettronico

Si fa un gran parlare in questi giorni del potenziamento dell’uso del denaro elettronico.

Sembra che sia un modo in più per evitare l’evasione dalle tasse sia da parte delle persone che delle grandi aziende.

A questo punto è opportuno definire la parola Stato e dare uno sguardo agli articoli della Costituzione.

Uno Stato, attraverso i suoi organi, dovrebbe prendersi cura dei propri cittadini offrendo loro servizi e protezione grazie alla sanità, all’istruzione, alla difesa dell’incolumità personale, ai trasporti, al lavoro, allo smaltimento dei rifiuti ecc.

Inoltre la Costituzione, agli articoli 13 e seguenti afferma, tra le altre cose, che la libertà personale è inviolabile. Poi: ‘La libertà delle persone è il presupposto per l’esercizio di tutte le altre libertà garantite dalla costituzione e rappresenta la condizione essenziale affinché l’individuo possa godere dell’autonomia ed indipendenza necessarie per esercitare ogni altro diritto di libertà’.

E sui diritti civili: ‘Ognuno di noi gode di diritti civili in quanto individuo e in quanto membro di gruppi sociali che gli consentono di opporsi contro chiunque tenti di limitarli’.

La proposta dell’uso del denaro elettronico obbedisce a questi principi?

La mia visione di tale proposta di legge è che tutti i luoghi dove posso far uso di una carta di debito (Bancomat) o di credito sono rintracciabili e l’occhio misterioso che mi osserva viene a conoscenza dei miei movimenti, delle mie preferenze, in breve, del mio modo di vivere.

E’ giusto tutto questo? Lede qualche libertà personale sancita dalla Costituzione? In un’era caratterizzata da alta tecnologia, qualsiasi apparecchio elettronico può rintracciare i nostri spostamenti e il traffico di denaro.

Rappresenta un modo in più per conoscerci.

Recentemente, ho letto un libro illuminante. L’autore è Edward Snowden. L’autore, raccontando la sua esperienza personale, ha portato alla luce, da informatico dipendente dai Servizi Segreti americani, lo strapotere da parte del Governo degli Stati Uniti.

Attraverso analisi capillari di sistemi informatici, è risalito all’intenzione pirata dei Servizi intesi a controllare la totalità della cittadinanza, non solo americana, ma di tutto il mondo.

Di fronte a tale sopruso, che cosa possiamo fare noi? Snowden, per la sua coraggiosa denuncia, è stato costretto all’esilio.

Per esempio, possiamo dare il nostro parere negativo all’applicazione del progetto dell’uso del denaro elettronico. Molti commentano: ‘Siamo a conoscenza dei vari sistemi di controllo da parte di Internet e dei social…’.

Sapere non è accettare. Possiamo sempre manifestare il nostro scontento, in vari modi. Io mi esprimo attraverso un giornale e sono grata di avere questa possibilità poiché penso, come Snowden, che la libertà personale e sociale è inviolabile e che è opportuno mettere un freno allo strapotere della tecnologia applicata alla vita dei cittadini.

Maria Rosaria Fortini