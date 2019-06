Pensiero del giorno – Il Problema del Tempo

La sfida della scienza moderna è di capire la differenza che esiste tra il tempo lineare e il tempo dell’anima.

Il tempo lineare scorre sempre in avanti. Esistono un passato, un presente e un futuro. Si chiama ‘Freccia del Tempo’ ed è quella che caratterizza il nostro mondo e il nostro modo di pensare.

La Freccia del Tempo rappresenta però uno dei grandi problemi della fisica in quanto, per le leggi che regolano il mondo microscopico (quello delle particelle) il tempo è reversibile cioè si può tornare indietro.

Quindi, a livello elementare, il tempo lineare non esiste.

Il fisico Carlo Rovelli dice che ‘noi viviamo in una realtà che prevede l’alto e il basso, il prima e il dopo, ma si sa che si tratta di una distinzione che non vale per tutto l’universo.

Il tempo è utile per descrivere i fenomeni alla nostra portata, secondo l’esperienza quotidiana.

E’ come se, dopo un periodo in cui la scienza si è sempre più specializzata, si dovesse tornare, per capire il problema del tempo, al grande pensiero filosofico’.

A questo proposito, è utile riportare i concetti esposti nelle ‘Confessioni’ da Sant’Agostino, secondo cui: ‘Per cogliere la vera realtà del tempo, occorre guardare all’interiorità’.

Ovvero, le tre dimensioni del tempo cioè passato, presente e futuro sono presenti nella nostra anima.

Più particolarmente, Sant’Agostino dice che il tempo è un ‘distendersi dell’anima’. Non sono le cose nel loro trascorrere che viene misurato dall’anima ma il ricordo che esse lasciano e che rimane nell’anima anche quando sono trascorse.

Quindi le tre dimensioni del tempo sono: il ricordo (il passato), il prestare attenzione a qualcosa (il presente) e l’attesa (il futuro).

Perciò, l’anima consente di connettere le tre dimensioni temporali in una unità mentre l’Unità Divina comprende nel presente della sua eternità tutto ciò che è stato, è e sarà.

Maria Rosaria Fortini