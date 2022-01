Pensiero del giorno – In Sardegna

Ho trascorso dieci anni a Cagliari, in Sardegna. L’isola non la conoscevo se non come meta ambita dai turisti di ogni paese per trascorrervi le vacanze. Ne parlavano con entusiasmo tutti i miei conoscenti.

Mi imbarcai su un aereo insieme a mia madre dieci giorni dopo che mio marito vi si era trasferito per ricoprire il ruolo di dirigente in un’azienda statale. Avevo lo stato d’animo di vivere un’avventura ma, grazie al mio temperamento apprensivo, tremavo anche di ansia e di incertezza. La presenza di mia madre mi dava forza ma poteva trattenersi soltanto per un breve periodo.

Venne il momento di conoscere i colleghi di mio marito e le loro mogli, quasi tutti originari del posto. Secondo il parere comune, i sardi sono un popolo chiuso e orgoglioso delle sue tradizioni, poco incline ad accogliere persone venute da fuori. Invece, trovai molta amabilità e gentilezza, desiderio di collaborare e di essere di aiuto, di socializzare. Nonostante ciò, mi sentivo un pesce fuor d’acqua. Nei ritrovi conviviali, parlavo a monosillabi e sorridevo con sforzo.

In quel primo periodo, mi facevano compagnia familiari e amici che venivano a trovarci. Fin dalla primavera, era possibile recarsi al mare e molti approfittavano della nostra permanenza per trascorrere giorni di vacanza.

Ben presto, feci delle amicizie. Soprattutto nell’ambito della scuola. Ho collaborato con maestre delle elementari e con insegnanti delle medie. Ho proseguito poi nella scrittura pubblicando racconti su una rivista culturale e organizzando presentazioni di miei libri.

E’ stato un soggiorno incantato. Essendo la prima volta che mi allontanavo dalla famiglia e dalla città natale temevo di non ambientarmi ma poi, al rientro a Roma, ho provato un vero e proprio dolore.

Ancora oggi, mi manca il contatto con una natura rigogliosa e splendente, le passeggiate al mare anche d’inverno, i panorami mozzafiato e i tanti angolini nascosti: le calette, le spiagge dorate, le isolette, i nuraghi, le miniere di Piscinas e poi la Festa di Sant’Efisio e i fenicotteri rosa negli stagni. Un mondo che mi ha rivelato l’animo profondo di quella terra e della gente che vi abita. Persone con cui ho mantenuto l’amicizia anche adesso che sono trascorsi quindici anni.

E’ stato un soggiorno forte, sia come clima che come rapporti umani; mi ha insegnato ad avere fiducia nelle mie risorse, a sentirmi più indipendente e mi ha donato immagini indimenticabili che porto tuttora sempre con me.

Maria Rosaria Fortini