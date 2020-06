Pensiero del giorno – In Treno

Mi sposto spesso dalle Marche a Roma e viceversa. Il mio viaggio da un borgo marchigiano alla capitale avviene spesso in treno. Mi appare come il viaggio della vita.

Il paesino dove vivo è immerso nel verde ed è ricco di espressioni artistiche. La bellezza della natura e l’armonia dell’arte le considero gli archetipi, i modelli sempre presenti, profondi, riconoscibili. Le origini di ciascuno di noi.

Il tempo del viaggio invece è la misura con cui attraverso la vita con le sue esperienze, le sue asperità, le sue gioie.

Dal finestrino del treno scorrono velocemente palazzi, campagne, colline, tutto ciò che può riempire lo sguardo, fuori e dentro di noi.

E tutto avviene molto velocemente: come nella vita, non facciamo in tempo a vivere un’esperienza che subito un’altra prende il sopravvento e cattura la nostra attenzione.

Proust dice che la scoperta non consiste nel cercare nuovi posti ma nel vedere con occhi diversi.

Dopo il lockdown, infatti, in questo periodo di ripresa, ogni cosa appare profondamente diversa. Ogni situazione, ogni paesaggio. Per quanto mi riguarda, ho maturato visioni, sensazioni, emozioni nuove. Non ho ancora ripreso i miei spostamenti ferroviari ma, con ogni probabilità, lo farò presto.

La fine del viaggio poi rappresenta lo scopo. Non la morte, non la fine di tutto, ma la realizzazione di un sogno.

Personalmente, è quello di ritrovare gli affetti, l’aria nativa, i luoghi conosciuti e amati. Psicologicamente, è l’occasione per tornare all’infanzia, al periodo di crescita, di maturazione, di scoperta.

Esclama Eliot: ‘Quello che conta è il percorso del viaggio non l’arrivo’.

Dal punto di vista spirituale infatti non si arriva mai. La velocità e il fatto di non poggiare i piedi per terra, mi porta a nutrire pensieri più leggeri. Seduta al mio posto, rifletto, scrivo favole e leggo per averne ispirazione, concentrata fino all’arrivo.

Quando torno a casa, sembra che un turbine mi abbia travolto e rinnovato. Elevato. Per questo, aspetto solo l’occasione e il momento di partire ancora.

Maria Rosaria Fortini