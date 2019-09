Pensiero del giorno – La Bontà

Secondo il dizionario, la bontà consiste nel complesso di qualità morali che spingono l’uomo a fare il bene, a essere generoso, affabile, cortese e mite.

Quando ero piccola, essere buona voleva dire non far arrabbiare i genitori o Gesù per qualche capriccio o marachella consumata nei confronti della famiglia o dei coetanei.

Al tempo della Prima Comunione, la parola ‘bontà’ era riferita al compimento di buone azioni, ad essere pietosi verso gli altri e a voler bene al mondo intero.

Più tardi ho sempre frequentato organismi di volontariato e mi sono occupata del prossimo, in ottemperanza a quel concetto che era fondamentale per me: essere buona.

Però poi la parola ha cambiato contenuto. La bontà, la gentilezza, l’affabilità dovevano essere rivolti soprattutto verso me stessa, grazie a quel detto che se non vuoi bene a te stessa non puoi voler bene neanche agli altri.

Ora, che siamo in pericolo come società e come pianeta, essere buoni vuol dire impegnarsi, ciascuno a proprio modo, contro il degrado, l’inquinamento e la divisione: tra uomo e uomo, tra nazione e nazione, tra umanità e Natura.

Ma ha anche un senso più intimista, come espresso meravigliosamente dalla poesia di Madre Teresa di Calcutta: La Bontà

Non permettere mai/che qualcuno/venga a te/e vada via /senza essere/migliore e più contento./Sii l’espressione della bontà di Dio./Bontà sul tuo volto/e nei tuoi occhi/bontà sul tuo sorriso/e nel tuo saluto./Ai bambini, ai poveri/a tutti coloro che soffrono/nella carne e nello spirito/offri sempre un sorriso gioioso./Dai loro/non solo le tue cure/ma anche il tuo cuore.

Maria Rosaria Fortini