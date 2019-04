Pensiero del giorno – La Forza Luminosa

In un’intervista all’astrofisica Giuliana Conforto da parte della scrittrice Florinda Balli, si parla del Lato Luminoso della Forza (famoso per il riferimento in Guerre Stellari).

Secondo la professoressa Conforto, la Forza è la sintesi di due forze; quella elettromagnetica e quella nucleare debole. Tale Forza è stata rivelata negli anni ‘80 al CERN di Ginevra.

E’ stata definita come una nuova forma di luce ed è sempre esistita in natura. E’ invisibile agli occhi ma possiamo sentirla come emozione, sensazione, intuizione.

Secondo la scienza, la Forza si compone di due aspetti: la luce elettromagnetica (il lato oscuro) che è riflessa da una minuscola porzione della massa esistente (circa il 5%) e il ‘lato luminoso’ che illumina il 100% cioè il Tutto.

‘Si può dire che quotidianamente viviamo in una realtà virtuale di cui osserviamo solo lo schermo’.

Gli astrofisici studiano soltanto il lato oscuro della Forza cioè il campo elettromagnetico e non prendono in considerazione la restante massa non visibile cioè il 95%, il ‘lato debole’ che dirige, tra l’altro, la fusione nucleare nel cuore delle stelle.

La Forza è ritenuta dalla scienza ‘sovrannaturale’ nel senso che non sente le forze che la fisica chiama ‘naturali’ cioè la gravità, l’elettromagnetismo e il nucleare forte.

Giordano Bruno diceva: ‘Un’unica forza unisce infiniti mondi e li rende vivi’.

Il lato ‘debole’ della Forza è quindi l’unità tra il ‘naturale’ visibile e il ‘sovrannaturale’ invisibile che sentiamo con le emozioni, le sensazioni e l’amore che ci uniscono al cosmo e che formano il Tutto cioè la Vita.

Maria Rosaria Fortini