Pensiero del giorno – La Legge di Attrazione

Una delle leggi fondamentali della Fisica Moderna è La Legge di Attrazione ovvero La Legge di Creazione (ciò che si pensa, si manifesta).

In tempi moderni siamo riusciti a capire che ‘il pensiero è un processo spirituale, che la visione e l’immaginazione precedono l’azione e l’evento e che il momento dei sognatori è arrivata’.

Queste parole sono tratte dal libro ‘La Chiave Suprema’ di Charles Haanel secondo cui in ognuno di noi è presente la Mente Creatrice che ci permette di intervenire sull’ambiente per modificarlo.

Nel libro successivo: ‘Il Segreto’ scritto da Rhonda Byrne, si tratta lo stesso argomento e si legge: ‘I pensieri sono magnetici e dotati di frequenza. Mentre li concepisci li invii all’Universo, dove attraggono magneticamente tutte le cose simili che si trovano sulla stessa frequenza. Tutte quello che viene emesso ritorna alla sorgente, cioè a te. I tuoi pensieri diventano cose, quindi devi emettere la frequenza emotiva corrispondente all’averlo ottenuto per far sì che le immagini diventino realtà.

Il processo si compie in tre passi.

Il primo passo consiste nel chiedere. Quando fai chiarezza sulla cosa, la persona o l’esperienza che vuoi, è come se l’avessi già chiesto. Poi occorre emettere la frequenza emotiva corrispondente all’averlo già ottenuto perché le immagini diventino realtà (cioè gioia, soddisfazione, gratitudine).

Il secondo passo consiste nel credere, credere cioè che ciò che vuoi sia già tuo mettendo in atto una fede incrollabile nell’invisibile. Non occorre sapere come questo accadrà. E’ l’Universo che si metterà in moto per realizzare il tuo desiderio.

Il terzo passo consiste nel ricevere. L’Universo è sensibile quindi devi sentire come se avessi già ricevuto ciò a cui agogni.

In sintesi: quando senti di avere già ciò che hai chiesto e la sensazione è così reale che ti sembra di esserne già in possesso, credi di averlo ricevuto e lo riceverai.

Per esempio, se vuoi dimagrire, non concentrarti sul ‘perdere peso’ ma focalizzarti invece sul tuo peso ideale. Senti che cosa si prova ad avere il tuo peso perfetto e, in questo modo, lo attrarrai.

Si legge nel Vangelo di Marco: ‘Tutto quello che voi chiederete pregando, credendo di averlo già ottenuto, vi avverrà’.

E nel Vangelo di Matteo: ‘Tutto ciò che chiederete con fede nella preghiera, lo otterrete’.

Infine: ‘E’ importante provare gratitudine. La gratitudine è il sistema migliore per far arrivare più cose nella tua vita. I pensieri e le sensazioni che emani quando non provi gratitudine, sono tutti negativi (gelosia, rancore, insoddisfazione)’.

Il grande scienziato Albert Einstein conosceva molti aspetti de ‘Il segreto’ e ringraziava moltissime volte al giorno.

In conclusione, il Buddha affermava: ‘Tutto quello che siamo è il risultato di ciò che abbiamo pensato’ e, ovviamente, di ciò in cui abbiamo creduto.

Maria Rosaria Fortini