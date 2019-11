Pensiero del giorno – La Malinconia

Voglio parlare della malinconia perché è un vocabolo caduto in disuso.

I termini più frequenti su questi argomenti ai nostri giorni sono: stress, tensione, ansia, esaurimento.

Sono stati d’animo dovuti al moderno stile di vita ma anche a fattori interni. Succede quando ci diamo degli obiettivi troppo ambiziosi o pretendiamo troppo da noi stessi.

Secondo il dizionario: ‘la malinconia è uno stato d’animo che per naturale temperamento o per cause particolari è pervaso da una vaga, calma e dolce mestizia’.

Quando non porta a ‘rimuginare’ cioè a chiudersi in sé stessi, questo sentimento è positivo perché sfocia nella creatività.

I poeti, gli scrittori, i musicisti, gli artisti in genere, conoscono questa predisposizione dell’animo.

Dice Umberto Saba: ‘Malinconia/la vita mia/struggi terribilmente/e non v’è al mondo, non c’è al mondo niente/che mi divaghi.

Ricordo che nell’infanzia provavo spesso malinconia. Dipendeva in parte dalle condizioni atmosferiche. Un cielo plumbeo autunnale o invernale suscitavano in me il desiderio per il sole e il tepore della bella stagione ma c’era anche dell’altro.

C’era il rammarico per il trascorrere dell’infanzia. La consapevolezza appena accennata che qualcosa sarebbe irrimediabilmente cambiato cioè la spontaneità dell’età, l’innocenza, l’attenzione amorevole dei genitori.

Sarei prima o poi approdata al mondo reale e, piano piano, all’età adulta. Quante volte sentivo dire: ‘Sei troppo grande per queste cose’ che fosse per un gioco, un capriccio, un desiderio. L’adolescenza si avvicinava inesorabilmente… e non mi sembrava che gli adulti fossero poi particolarmente felici.

Cammin facendo ho cercato, anche inconsciamente, di non perdere mai la fanciullezza, la fiducia, conservandole sempre in un angolino del mio cuore. L’ho espresse in seguito con lo scrivere di sentimenti, di archetipi, di magia attingendo al mio temperamento allegro ma anche malinconico poiché sembra che il malinconico ‘ha la più profonda relazione con la pienezza dell’esistenza’.

Maria Rosaria Fortini