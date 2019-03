Pensiero del giorno – La Mente Immortale

Lo scienziato Ervin Laslo in un’intervista rilasciata sulla Rivista Scienza e Conoscenza ci dice che la mente e l’immortalità sono connesse.

Secondo la sua opinione, siamo vicini ad un’era di immortalità cosciente.

Si capirà che la coscienza non è un prodotto del cervello ma è qualcosa di più, è un’esperienza del Campo Unificato.

Come dice il poeta indiano Tagore: ‘La coscienza non è la tua coscienza, è la manifestazione dell’anelito del cosmo per se stesso. Giunge a te attraverso di te ma non a partire da te’.

Quindi la coscienza non è prodotta dal cervello, non muore. Laslo ci dice ancora: ‘La mortalità è solo riferita al corpo, l’esistenza non ha niente a che fare con la morte; è oltre questa, è continuità’.

Anzi Laslo, insieme a Max Planck e a numerosi altri fisici quantistici, ritiene che la materia non esista.

Confessa Max Planck: ‘Avendo consacrato tutta la vita allo studio della materia, posso dirvi che la materia come tale non esiste! Esiste uno Spirito Intelligente e cosciente. Questo Spirito è la ragione di ogni materia e contiene la memoria del cosmo’.

Per accettare questi concetti, Laslo raccomanda un’apertura mentale che ci faccia accogliere fatti singolari come gli stati alterati di coscienza (i contatti con altre dimensioni, le apparizioni, il channelling) e poi le esperienze di premorte e i ricordi di altre vite.

In ultima analisi, il Cosmo è un continuum, un’unità fondamentale al di là dello spazio e del tempo, che chiameremo Coscienza, Campo Unificato, Spirito Intelligente o Akasha, cioè la memoria dell’universo.

Maria Rosaria Fortini