Pensiero del giorno – L’autoritarismo

Mi chiedo perché una parte del mondo sia indirizzata verso l‘autoritarismo, cioè l’esercizio del potere svolto da una sola persona. Forse perché questi potenziali leader si pongono come gli unici in grado di risolvere i problemi più spinosi di un paese, di una comunità, di una nazione.

A tutti piacerebbe che qualcuno si facesse carico e risolvesse i problemi più gravosi ma non è possibile senza una stretta antidemocratica e spesso il determinismo è scambiato per capacità e autorevolezza.

Molti cittadini riversano su questi capi o aspiranti capi le proprie insoddisfazioni poiché siamo in un periodo di straordinarie difficoltà in ambito personale, sociale, mondiale.

L’incertezza è dovuta a una gran quantità di fattori e porta a inneggiare all’uomo ‘forte’, a colui che ha, in apparenza, polso e sicurezza di sé.

Dal punto di vista psicologico, l’uomo autoritario rappresenta il Dio che vorremmo avere dentro di noi e, poiché la realtà è il nostro specchio, demandiamo a chi crediamo superiore tutti i nostri interessi e le nostre aspettative.

Non siamo ancora in grado di scoprire la divinità che è in noi. La divinità è quel qualcosa che è fuori e dentro il nostro essere. Dal punto di vista scientifico e religioso è chiamata con vari nomi: Matrix divina, Energia di punto zero, Akasha, Sorgente, Intelligenza Universale, Dio.

Non la vediamo e non la riconosciamo perché il nostro sguardo di terza dimensione non la può percepire. E’ questo il nostro impedimento: la nostra condizione di uomini terrestri. Siccome non la vediamo, crediamo che non ci sia. Esiste invece un Campo Energetico Umano per cui non siamo soltanto corpo fisico ma energia in movimento. Ogni essere umano è un ‘essere energetico multidimensionale’.

Non comprendiamo quindi il collegamento che esiste tra gli uni e gli altri, tra uomo e uomo. Se potessimo distinguerlo, non ci sentiremmo separati e non ci sarebbero più guerre, rivalità, invidie, gelosie. I capi autoritari non avrebbero alcun potere perché sapremmo che questa magica Sostanza ci permea, ci nutre e ci ispira, rendendoci insensibili alle mire di qualsivoglia condottiero che volesse comandare nei nostri interessi.

Poiché soltanto noi saremmo i condottieri e le guide di noi stessi, in perfetta sintonia con l’Intelligenza Universale.

Maria Rosaria Fortini