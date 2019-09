Pensiero del giorno – Leggerezza

Penso che, se riuscissimo ad alleggerire i nostri pensieri, il mondo sarebbe migliore.

La mattina dovemmo alzarci con il sorriso sulle labbra e continuare le attività della giornata tenendo presente gli aspetti positivi di ogni situazione. Infine, ringraziare e provare gratitudine.

Non è facile per me come per tutti, ovviamente.

Siamo stati abituati da varie parti in causa a vedere il lato negativo delle cose, a lamentarci, a volere sempre qualcosa di diverso e non pensiamo a ‘cogliere l’attimo’ ovvero a vivere secondo la locuzione latina ‘hic et nunc’ (qui e ora).

E’ accertato che l’universo rimanda le impressioni che ci muovono e, se sono negative, s’innesca una spirale senza fine di sfiducia e di pessimismo.

Rifletto che, se così stanno le cose, la svolta decisiva è cambiare l’atteggiamento verso l’esterno cioè agire in un’atmosfera di ottimismo perché lo specchio dell’universo mi possa rimandare sensazioni di uguale carattere: fiducia, serenità, cuor leggero.

Ogni giorno ci preoccupano le situazioni familiari e mondiali ma, a parte tutto ciò che è in mio potere per migliorare le cose, perché occuparsi del futuro anzitempo, cioè pre-occuparsi?

Il futuro è ignoto. E’ tutto da costruire. Se lo ammanto della mia sfiducia è facile che si presenterà irto di difficoltà. Ho capito che sono i sentimenti, le emozioni, le aspettative che lo materializzano.

Come posso agire per migliorarlo? A volte faccio un esercizio: nell’attimo presente colmo il mio animo di gioia e di gratitudine perché il mio avvenire sia più splendente e promettente dell’oggi. E se profondi dolori e sacrifici fanno parte della mia quotidianità, non imprecherò contro la vita che è, per sua natura, affabile e generosa.

Questo tipo di pensieri occupano la mia mente in ogni momento. Non si tratta di uno sforzo soltanto mentale che devo mettere in atto ma una sinergia di cuore e di spirito che potrà portarmi ad un’accettazione serena della realtà e a una fiducia incrollabile nel domani.

Maria Rosaria Fortini