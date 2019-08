Pensiero del giorno – L’Orizzonte

Ho provato, facendo un bagno in mare, ad estraniarmi dalla realtà tangibile per pensare al divino.

Guardando l’orizzonte, dove l’acqua si infrange contro il cielo, ho vissuto un attimo di eternità.

La spiaggia alle mie spalle non esisteva più e le rocce sui fianchi erano invisibili. Esistevo soltanto io immersa in elementi naturali.

Di mattina, l’acqua era verde, quasi trasparente. Poi sono apparse due barche che, invece di riportarmi alla realtà, mi hanno donato la visione di un quadretto incorniciato.

Così mi sono vista in un’altra dimensione dove è facile far nascere pensieri positivi. Ho immaginato la Terra e l’Umanità spaziare in questo limbo, di passaggio tra una realtà tumultuosa e un sentiero nuovo il cui fine sia convivere in armonia ed equilibrio con tutte le creature che lo abitano.

Sembra impossibile tutto ciò? Gli insegnanti spirituali ci dicono che basta coltivare la gentilezza verso l’altro, chiunque esso sia, la comprensione, la compassione, esercitare il sorriso, perché un futuro diverso sia possibile.

E poi ci sono le profezie, che parlano di un salto dimensionale (come lo scatto di un’ottava musicale) che il nostro pianeta con tutti i suoi abitanti è destinato a compiere. Per cui, bisogna imparare in fretta ad evolversi, a viaggiare con le energie più alte che lo interessano realizzando l’incantesimo promesso.

E’ un periodo straordinario quello che stiamo vivendo sulla Terra. Il fine ultimo sarà quello di raggiungere l’orizzonte, un luogo dove il cielo incontra il mare e la terra, dove sarà possibile dimenticare il dolore e le inutili rivalità gli uni con gli altri per conquistare infine il senso e la magia del nostro umano vivere e dell’infinito.

Maria Rosaria Fortini