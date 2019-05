Pensiero del giorno – L’Universo Sacro

Le antiche popolazioni veneravano la Terra e l’Universo. Il loro rispetto e apprezzamento dipendeva dalla gratitudine per essere stati creati e mantenuti in vita.

L’uomo moderno ha tutt’altra concezione. Ritiene di aver dominato la Natura e con essa tutto ciò che la abita.

Quando poi si verificano catastrofi naturali che mandano in fumo le sue sicurezze, si chiede perché Dio sia tanto ingiusto.

La realtà è che non ci consideriamo, noi uomini, tessuti di un infinito Essere Vivente il quale, per funzionare, deve rispondere a precise leggi in una Perfetta Sintonizzazione.

Il motivo che ci impedisce di provare rispetto per tutte le forme viventi sta nel fatto che non crediamo nella sacralità dell’Universo.

E’ possibile, infatti, che il Cosmo sia un organismo vivente.

Il filosofo greco Anassagora fu il primo occidentale a lanciare l’idea dell’Universo come organismo vivente. La stessa cosa professarono Plotino e gli stoici che vennero poi.

In ogni uomo esiste la memoria di valori che comprendono la certezza di essere uno con l’Universo, uno Spirito incarnato, ma il mondo che abitiamo induce a crederci separati gli uni dagli altri e da noi stessi.

Cito Albert Einstein: ‘Un essere umano è parte di un tutto che chiamiamo ‘universo’, una parte limitata nel tempo e nello spazio. Sperimenta se stesso, i pensieri e le sensazioni come qualcosa di separato dal resto, in quella che è una specie di illusione ottica della coscienza. Il nostro compito è quello di liberarci da questa prigione, allargando in centri concentrici la nostra compassione per abbracciare tutte le creature viventi e tutta la Natura nella sua bellezza’.

Maria Rosaria Fortini