Pensiero del giorno – Noi e i Mass-Media

Gira in rete un elenco di 10 punti riguardanti le strategie di manipolazione attraverso i mass-media.

E’ attribuito all’emerito linguista, accademico e attivista politico statunitense Noam Chomsky ma, come spesso accade per l’informazione in internet, l’origine non è accertata. Esiste però un libro di Chomsky e Herman dal titolo: ‘La fabbrica del consenso: l’economia politica dei mass-media’ che fa comunque riferimento agli stessi temi.

I 10 punti presentano i seguenti titoli:

1-La strategia della distrazione, 2-Creare problemi e poi offrire soluzioni, 3-La strategia della gradualità, 4-La strategia del differire, 5-Rivolgersi al pubblico come ai bambini, 6-Usare l’aspetto emotivo molto più della riflessione, 7-Mantenere il pubblico nell’ignoranza e nella mediocrità, 8-Stimolare il pubblico a essere compiacente con la mediocrità, 9-Rafforzare l’auto-colpevolezza, 10-Conoscere gli individui meglio di quanto loro stessi si conoscono.

Segue commento:

1-Distrarre l’attenzione del pubblico da importanti provvedimenti economici e sociali di scarso gradimento vuol dire infarcirlo di informazioni superficiali e banali. Cosa che accade tutti i giorni.

2-Creare problemi apposta per ottenere il fine di restringere diritti e autonomia è un metodo applicato da vari paesi nel mondo.

3-La strategia della gradualità. Ne sono un esempio le condizioni socioeconomiche realizzate da noi nell’arco di dieci-venti anni come le privatizzazioni, i salari bassi, la disoccupazione, ecc.

4-Differire vuol dire annunciare per il futuro provvedimenti spiacevoli come un aumento di tasse o l’aumento dell’età pensionabile… e noi ne sappiamo qualcosa…

5-Rivolgersi al pubblico come ai bambini è una strategia messa a punto da molta della pubblicità che imperversa in tutti i programmi e che, personalmente, ritengo che ottenebri il cervello (anche considerando i messaggi subliminali che possono passare).

6-Usare l’aspetto emotivo per arrivare ad ottenere un risultato vuol dire impedire un’analisi critica e razionale e instillare paura, timore, idee, desideri.

7-Se si analizzano i programmi offerti dalla televisione, si capisce perfettamente come il desiderio nascosto sia quello di mantenere il pubblico, soprattutto giovane, in uno stato di mediocrità.

8-Altro sistema di manipolazione è la percezione che sia positivo essere stupidi e superficiali.

9-La convinzione che l’inazione sia una nostra responsabilità è il punto focale per impedire reazione e ribellione. Per fortuna ultimamente abbiamo avuto dimostrazioni contrarie in tutto il mondo.

10-Infine, le tecniche e le conoscenze in dotazione di coloro che indirizzano le nostre scelte fanno sì che ci conoscano più di quanto noi conosciamo noi stessi.

Avendo presente tutto ciò, quale sarà il modo migliore per non rimanere succubi dei mass-media?

Secondo il mio parere: leggere, informarsi, discutere, sviluppare il senso critico, non dare nulla per scontato, protestare se non ci piace qualche provvedimento, dimostrare in piazza e poi, naturalmente… guardare il meno possibile la televisione.

Maria Rosaria Fortini