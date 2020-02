Pensiero del giorno – Il Mio Prossimo

Io adoro il mio prossimo. In lui rispecchio me stessa. Un’espressione di ansia, di gioia, di ironia, di rabbia e, perché no, di invidia e di gelosia risuona nel mio animo come fosse mia.

Penso: ‘Quale sarà la spinta che ha portato i miei fratelli terrestri a decidere di trascorrere, come me, una porzione di esistenza sulla Terra?’

Per amore della vita, certo, ma anche per riscattare qualche mancanza lasciata in sospeso. Al limite, per ritrovare persone e affetti già incontrati nel Multiverso, nello spettacolo infinito che si svolge tra il Bene e il Male e che si vive nella realtà di terza dimensione.

In questo contesto, voglio riflettere sul ruolo dei cosiddetti ‘malvagi’:

Sono qui per partecipare ai ciclici corsi e ricorsi della Storia sperando di capire il valore dell’amore nell’evoluzione oppure il loro sentire negativo è solo apparenza e serve perché gli altri scelgano il Bene?

Sono domande che mi pongo costantemente.

Siccome non sono sicura di poter giudicare o capire con chiarezza un sistema in cui sono coinvolta, benedico quei fratelli che possono nuocere alla collettività con i loro pensieri, le azioni, i piani nocivi.

Che cosa ne posso sapere del loro vissuto, da quale parte dell’universo provengano, della loro capacità o incapacità di amare e del futuro che li aspetta?

Poiché l’amore sana ogni peccato ed è l’unica realtà valida per ciascuno di noi, io invio amore, preghiere, esortazioni e nutro la speranza che da qualche parte, nella vastità del Multiverso, ci si possa incontrare di nuovo in pace, perdonandoci, e ricongiungerci poi, come una cosa sola.

Maria Rosaria Fortini