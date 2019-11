Pensiero del giorno – Il Mondo Femminile

Sono stata invitata ad un ‘flash mob’ sulla violenza nei riguardi delle donne. Vorrei fare qui una considerazione su come, in generale, l’essere femminile è stato visto fino ai giorni nostri dal mondo maschile.

Per molti secoli le donne non hanno avuto voce in capitolo. Non nella politica, non nelle arti e mestieri, non nella professione, abilità queste di appannaggio esclusivamente dell’altro sesso.

Il loro potere si esercitava nell’ambito domestico, nell’allevamento dei figli; tutt’al più, nel lavoro dei campi.

Oppure, chi aveva bisogno di lavorare senza un’istruzione, andava a servizio nelle famiglie abbienti. Le più fortunate, imparavano l’arte della sartoria o si occupavano come infermiere negli ospedali.

Eclatanti sono, per i tempi più recenti, le carriere di Maria Montessori, delle sorelle Fontana, di Rita Levi Montalcini. Donne di grande ingegno e determinazione rimaste, per lo più, nubili… Ora l’istruzione è patrimonio di ambo i sessi, in egual misura. Il voto femminile è stato conquistato nel secolo scorso, la carriera è aperta a quasi tutte al pari del sesso maschile.

Però, molti uomini non si adeguano al meritato successo delle compagne e, in molti casi, non perdonano. Temono di perdere la loro identità e il loro potere di fronte alla quasi raggiunta parità dei sessi.

Le religioni di ogni tipo, del resto, hanno relegato, o relegano, la donna a madre di famiglia senza diritti e, per questo, poco rispettata dagli uomini. Ancora oggi, l’aspetto più comune di prevaricazione è il maschilismo.

Ma ci sono individui che vorrebbero tornare indietro, considerare le fidanzate, le mogli, le compagne una loro proprietà e, i più labili, esternano questo disagio con la violenza. Violenza che colpisce un gran numero di donne, nei paesi del Terzo Mondo come nella civilissima Europa.

Come dice Hannah Arendt: ‘La violenza non è altro che la più flagrante manifestazione del potere’.

E Benedetto Croce: ‘La violenza non è forza ma debolezza, né mai può essere creatrice di cosa alcuna, ma soltanto distruggerla’.

Maria Rosaria Fortini