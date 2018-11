Pensiero del giorno – Particella come Onda e come Materia

Vorrei commentare un articolo di Hannes Schick uscito tempo fa sulla rivista Scienza e Conoscenza.

Il fisico quantistico Sir James Jeans afferma : ‘La Natura della Realtà Fisica è la Materializzazione del Pensiero’.

Sembrerebbe la definizione di un filosofo invece è l’affermazione di un fisico quantistico.

Molti scienziati quantistici e della relatività quali Bohr, Heisemberg, Einstein, Planck sono considerati scienziati mistici poiché le loro osservazioni collimano con i concetti religiosi orientali.

In essi, il Tutto è considerato sia un Nulla materiale che un Tuttopotenziale.

Questo perché la particella subatomica, cioè il mattone fondamentale della materia di cui è costituito il Campo Quantico (il Tutto), si comporta a volte come particella e a volte come materia.

Il fatto sconcertante è che il suo comportamento dipende da chi la osserva.

E’ la semplice osservazione, ovvero la mente di un essere consapevole, a influenzare il Campo Quantico cioè quel Campo dove la particella si muove come energia.

E’ a questo punto che l’osservatore trasforma l’onda di energia in particella materiale attraverso la focalizzazione del proprio pensiero-desiderio.

Come dice David Bohm: ‘Le particelle non viaggiano, ma appaiono e scompaiono’, a seconda di chi le sta osservando.

E Neils Bohr osserva: ‘Chi non è rimasto sconvolto dalla teoria quantistica, vuol dire che non l’ha veramente capita’. Secondo il suo parere, la scienza moderna ha scoperto un mondo fantastico. Un mondo dove un essere pensante ha la facoltà di convertire l’energia del Tutto in materia.

Che cosa vuol dire allora che l’osservatore influenza con la sua osservazione di pensiero focalizzato la particella subatomica rendendola materiale?

Forse che la nostra divinità interiore è in grado di creare la realtà?

Maria Rosaria Fortini