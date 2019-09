Pensiero del giorno – Passato Presente e Creazione

A volte do uno sguardo al passato. Non è buona norma soffermarsi su episodi ormai trascorsi. I saggi raccomandano di vivere il presente il più possibile.

In effetti, il passato è ricordo, sensazioni impresse nell’anima e il futuro è soltanto aspettativa.

La realtà è il presente, sospeso tra ieri e domani.

Guardando indietro, ho realizzato che il mio comportamento abituale, non studiato né programmato, è stato quello del cambiamento.

Ho fatto tanti mestieri: l’impiegata di direzione, l’indossatrice, l’attrice con una Compagnia che agiva nelle scuole e via dicendo.

Gli anni scolastici sono stati caratterizzati dalla noia, non perché fossi particolarmente geniale ma proprio per questa mia propensione al movimento, fisico e mentale.

Per me, il cambiamento è rinnovamento e progresso. Come dice Victor Hugo: ‘Non c’è niente come un sogno per creare il futuro. Oggi utopia, domani realtà’.

Quando dimenticavo di procedere oltre nell’apprendimento, qualcosa veniva a ricordarmelo; in genere, malanni fisici che costringono a fermarsi e a riflettere.

Funziona così, in un temperamento artistico. L’importante è creare. Meditare, agire con la fantasia e dare spazio alla propria creatività.

Ora scrivo, leggo ai bambini, recito, canto. Ma, da qualche mese, un feroce mal di schiena funge da campanello d’allarme.

Che cosa dovrò cambiare ancora? Quale magia creativa dovrò realizzare? Quale sarà il prossimo prodotto mente/cuore risolutivo del mio disagio?

Dice Alessandro Baricco: ‘La vita si ascolta così come le onde del mare. Le onde montano, crescono, cambiano le cose. Poi, tutto torna come prima…ma non è più la stessa cosa’.

Maria Rosaria Fortini