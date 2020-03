Pensiero del giorno – Perché dormiamo

Mi sono sempre chiesta quale sia la ragione per cui un uomo abbia la necessità di dormire. Perché la sua vita debba svolgersi tra la veglia e il sonno e perché quest’ultimo riempia un terzo del nostro ciclo vitale.

Secondo i neurofisiologi, esistono due fasi del sonno: Non Rem e Rem. La Fase Rem è quella del sonno profondo e quella in cui si sogna. Ci sono poi vari stadi che ci accompagnano durante le 7-8 ore della notte. Fasi in cui i nostri sensi cerebrali sono vigili o meno vigili.

Ho capito che, nello stato di incoscienza, recuperiamo le energie fisiche e mentali, il nostro organismo si rigenera e la nostra memoria si rafforza.

Ciò non toglie che mi domandassi perché, per andare a dormire, dovessimo fare un’accurata preparazione, come se fossimo in procinto di fare un viaggio importante e misterioso e incontrare luoghi e persone. Inoltre, il nostro corpo debba giacere per molte ore abbandonato e inconsapevole.

Quando mi sono accostata alla psicanalisi ho avuto risposte che mi hanno aiutato nella comprensione cioè ho saputo che, per Jung, il sogno è un prodotto del Sé. Il Sé comprende ogni aspetto dell’uomo: l’istinto, l’Io (la personalità), l’anima, l’inconscio personale (cioè i dettami dell’educazione) e l’inconscio collettivo, cioè il luogo dei modelli primordiali (i simboli) comuni a tutta l’umanità.

Nel libro: ‘Ricordi, sogni, riflessioni’, Jung dice: ‘Il sogno è la piccola porta occulta che conduce alla parte più nascosta e intima dell’anima… Col sogno, noi penetriamo nell’uomo più profondo, universale, vero ed eterno, ancora immerso nell’oscurità di quella notte primitiva in cui egli era tutto e tutto era in lui…’

Seguendo nelle mie letture spirituali, sono venuta a conoscenza che, sognando, l’anima effettivamente viaggia. Viaggia in una dimensione che non è la nostra. Spostandosi liberamente, senza l’impedimento del corpo fisico, va in esplorazione ovunque voglia andare; incontra persone, visita luoghi lontani, ricorda vite passate, impara e, come disse una volta Papa Wojtyla, lavora.

Per questo, quando ci svegliamo, abbiamo sentimenti contrastanti. Siamo stanchi o appagati o ci sentiamo diversi. La vita che si svolge di notte, nei ‘sogni’, che avvengono anche se non li ricordiamo, è ricca e movimentata. Soprattutto, viviamo una realtà che, durante le ore di veglia, sentiamo incompleta.

Finalmente, mi sono data una risposta. Quando faccio i miei preparativi, prima di andare a dormire, è perché aspetto di entrare in altri mondi. Devo andarci con il miglior aspetto possibile (di corpo, di mente, di spirito) perché vado a vivere nella ‘dimensioni dell’anima’.

Maria Rosaria Fortini