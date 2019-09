Pensiero del giorno – Piantiamo Un Albero!

La Comunità ‘Laudato sì’ si è posta come obiettivo di piantare 60 milioni di alberi sul territorio italiano, quanti sono i suoi abitanti.

A questo scopo, lancia un appello alle aziende, alle organizzazioni, alle regioni, ai comuni e ai privati cittadini perché piantino un albero al fine di mitigare i livelli di CO2.

E’ noto che gli alberi, con l’emissione di ossigeno, possono risolvere molti problemi dovuti all’effetto serra quali la siccità, gli incendi, lo scioglimento dei ghiacciai, ecc.

L’ultima immane catastrofe è dovuta agli incendi che hanno distrutto gran parte della foresta amazzonica, il polmone del mondo.

E’ indispensabile quindi fare in fretta.

Come afferma Stefano Mancuso (direttore del Laboratorio internazionale di neurobiologia vegetale): ‘Le piante hanno soluzioni per ognuno dei grandi problemi che affliggono l’umanità, dall’approvvigionamento energetico all’inquinamento, dalla cura delle malattie alla creazione di nuovi materiali.

‘La più importante caratteristica delle piante è la capacità di creare reti. Un bosco o una foresta non sono un insieme di alberi ma quasi un super organismo in cui ogni albero è connesso a tanti altri. Per secoli abbiamo pensato che la competizione fra individui fosse il motore del progresso, è ora che impariamo a capire che la collaborazione, il ‘mutuo appoggio’ ha molto di più da offrire’.

Personalmente, cercherò di rispondere all’urgente appello di ‘Laudato sì’ , se non altro comprando alberelli che facciano compagnia agli altri miei fiori da balcone. Io adoro gli alberi da quando, ragazzina, passeggiando tra i boschi di San Candido, rigeneravo il corpo e lo spirito respirando la loro salubre aria e mi inebriavo del profumo di resina, dei cespugli fioriti e del muschio del sottobosco.

Per finire, riporto una poesia dell’attrice, regista e scrittrice Daniela Rosellini che esprime molto bene il rispetto e l’amore che provo per questa nobile pianta.

ALBERO

Albero/maestro/dalle lunghe braccia/e dalle infinite mani,

mi inchino/alla tua potenza/e alla tua maestà.

Tu osservi/ed ascolti/dai rifugio/proteggi/ed accetti

ciò che avviene/d’intorno.

Paziente/resisti/e fronteggi/qualsiasi tempesta.

Hai scelto/di essere immobile/davanti/alla neve/al fuoco/e al dolore

ma ti arrampichi/in cielo/e, come il poeta/ti inoltri

nello spazio profondo/a cercare/la linfa di vita.

Maria Rosaria Fortini