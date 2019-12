Pensiero del giorno – Il Potere del Mito

‘I miti’ dice il filosofo Joseph Campbell ‘servono a farci raggiungere un livello di coscienza che è spirituale’.

Secondo il famoso filosofo, la vita di tutti i giorni non è altro che il livello più basso di una coscienza più elevata.

Come riteneva anche Jung , i miti e gli archetipi sono simboli eterni legati al nostro Sé.

Ci sono miti e leggende comuni a tutte le culture umane, fin dall’antichità. Quelle dell’induismo, del buddhismo, quelle degli indiani d’America.

La parola ‘mito’ deriva dal greco e significa ‘parola’, ‘favola’, ‘leggenda’.

Per esempio Omero, nella figura di eroi quali Achille, Ulisse ecc, ha inteso manifestare virtù quali l’onore, il coraggio, ecc.

Allo stesso modo, nella saga di re Artù, la leggenda del Graal rappresenta il compimento delle più alte potenzialità della coscienza umana.

Ai tempi odierni, i miti possono diventare gli attori del cinema o del calcio. Nell’immaginario collettivo, rivestono figure di eroi.

A differenza di oggi, nel Medioevo c’era una profondo senso del magico e del sacro. Al contrario, quando una civiltà non si riconosce più in una mitologia, ha come risultato la società materialista, illuminista e nevrotica dei nostri tempi.

I giovani, dice Campbell, sono molto interessati ai miti. Alle sue conferenze c’è sempre grande affluenza perché le storie che racconta parlano della saggezza della vita.

‘La mitologia insegna che cosa sta dietro alla letteratura e alle arti, insegna qualcosa sulla propria vita’.

A proposito dell’importanza dei sogni come fonte di visioni mitiche, Jung diceva che esiste il sogno personale e quello archetipico (o della dimensione mitica).

Quello personale rivela qualcosa sulla vita del soggetto mentre il sogno archetipico comprende i sogni del mondo quindi.

E in questo senso, nei sogni del mondo, Jung ha identificato l’Inconscio Collettivo.

Maria Rosaria Fortini