Pensiero del giorno – Il Potere delle Parole

Il Buddha dice che: ‘Le parole hanno il potere di distruggere e di creare. Quando le parole sono sincere e gentili, possono cambiare il mondo’.

In psicologia si dice che le parole sono energia pura. In tempi passati gli sciamani curavano con le parole e con i suoni. Le parole erano energia e lo sono ancora adesso.

La famosa frase ‘abracadabra’ , usata ai nostri giorni nei racconti per bambini o dai prestigiatori, in realtà ha un’origine antica ed esoterica (Abraq Ad Habra) e deriva dall’aramaico o dal greco e significa: ‘Creo quello che dico’.

Questo per porre l’attenzione sull’importanza che rivestono nel quotidiano i vocaboli e le frasi che pronunciamo.

I più recenti studi dicono che ogni parola è una vibrazione che arriva direttamente al nostro DNA. Tale informazione produce la chimica corrispondente.

E’ indispensabile perciò considerare le parole un potente mezzo che può modificare il nostro stato interiore e il mondo circostante.

Ciò che diciamo deriva dai nostri pensieri e, come recita la Legge di Attrazione, ‘i pensieri e le emozioni creano la realtà’.

Ma le frasi, a differenza dei pensieri e delle emozioni, hanno un potere magico immediato.

Ciò che scarichiamo fuori di noi in suoni e intonazioni, si ripercuote sul mondo e sul nostro DNA.

Per questo giova approfondire il significato etimologico e la qualità del suono poiché una frase di odio o di biasimo emetterà vibrazioni negative che si ripercuoteranno su noi stessi, sugli altri e sulla realtà del mondo.

Non per niente siamo circondati dal caos e dall’anaffettività; ma se diffondiamo l’amore e il rispetto di sé in pensieri e parole, lo trasferiremo nella realtà oggettiva.

Per dare un esempio dell’importanza delle parole, cito un verso dello scrittore J.L. Borges: ‘Se il nome è un archetipo della rosa, la rosa sta nel nome della rosa e un fiume scorre dentro il nome ‘Nilo’.

Maria Rosaria Fortini