Pensiero del giorno – Ribellione

Il significato della parola ribellione riportato dall’Enciclopedia Treccani è: “Rifiuto di adeguarsi alla volontà altrui o alle norme sociali”.

Fa venire subito in mente il comportamento degli adolescenti. Spinti dalla forza della loro trasformazione fisica, cercano anche la trasformazione morale e psichica. In breve, la formazione di una originale personalità.

Esiste però anche una trasformazione per quanto riguarda gli adulti: una trasformazione personale, una sociale e una che interessa nazioni e paesi.

Come dimostra la crisi mondiale generata dalla diffusione del coronavirus, non ci sentiamo più gli stessi e non sappiamo se in futuro le attività, i nostri sentimenti, le nostre azioni porteranno cambiamenti radicali.

Si è instaurata una sorta di insofferenza riguardo ai nostri stessi pensieri, convinzioni, certezze.

Un po’ ovunque, si cerca l’origine della crisi, ci si chiede che cosa non abbia funzionato, se i rimedi applicati dai governanti di tutto il mondo siano stati efficaci ed opportuni.

Alcuni nutrono un sentimento di ribellione per tutto ciò che non è stato fatto a livello sociale, sanitario e umano per poter evitare il virus infettivo. Addirittura, molti danno la responsabilità dell’epidemia ai poteri forti.

Ho letto le parole di una scienziata innovativa come la dott.ssa Giuliana Conforto, astrofisica, docente di meccanica classica e quantistica secondo cui: “I potenti dominano il mondo con la paura e questo virus potrebbe rappresentare il modo di esasperarla per conservare il potere… ma non serve combattere il potere. Serve l’intelligenza, l’autoorganizzazione e la coscienza che il visibile (il nostro quotidiano vivere in terza dimensione) è una millenaria illusione ottica”.

Quindi, alziamo le vibrazioni e cerchiamo in noi stessi il modo di affrontare la realtà che ci si presenta con equilibrio, coraggio e sentendoci liberi da imposizioni e condizionamenti.

Maria Rosaria Fortini