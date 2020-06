Pensiero del giorno – Rinascita

Voglio condividere qui le visioni che si susseguono nella mia mente di questi tempi. Sono venti anni che seguo un percorso personale iniziato leggendo libri di Fisica quantistica e libri spirituali.

La Fisica quantistica ha cambiato in generale la visione della realtà. Quando si parla di due elettroni che sono interconnessi indipendentemente dalla loro distanza oppure che non si può conoscere la situazione di una particella finché non la si misura, vuol dire: prima di tutto che esiste un campo fondamentale e invisibile dove la vita si svolge senza tempo e poi che la mente dell’osservatore influenza la misurazione di un dato fenomeno.

Rapportato alla nostra dimensione, si desume che, essendo l’essere umano costituito di particelle, non può egli stesso essere separato dagli altri esseri umani e che la sua mente e la sua intenzione creano la realtà materiale.

Non è facile da comprendere. Siamo abituati a considerarci separati, divisi e condizionati dagli avvenimenti esterni. Se fossimo consapevoli del fatto che siamo i creatori del mondo che ci circonda e che costituiamo un’unica entità umana, ci comporteremmo diversamente.

Un’ulteriore riflessione consiste nel fatto che la realtà visibile è solo il 5%. La realtà al 100% si presume risieda nel cosiddetto ‘vuoto’ o ‘energia di punto zero’. Consiste in un’energia luminosa che tutto compenetra.

La scienziata Giuliana Conforto ritiene che si tratti dell’energia nucleare chiamata Elettrodebole i cui vettori sono i Bosoni.

La novità della Fisica quantistica è che collima con le filosofie orientali e con il senso del sacro che ognuno di noi porta con sé.

Nei tempi antichi l’uomo si sentiva un essere spirituale che viveva una porzione di vita sulla Terra, ora è il contrario. Siamo esseri materiali che hanno perduto il contatto con il divino.

In un’era fondata sul materialismo e sul capitalismo, con la tecnologia e il razionalismo che influenzano ogni nostra scelta, le teorie degli scienziati che parlano di coscienza e di consapevolezza non hanno riscontro negli ambienti accademici e nella coscienza collettiva.

La Fisica quantistica ci dice di usare l’immaginazione, di guardare dentro di noi, dove gli atomi e le particelle sono gli stessi che costituiscono le stelle. Di usare la fantasia, di mettere in moto la creatività dove i movimenti dell’energia del ‘vuoto’ corrispondono al movimento delle nostre emozioni.

E se i bosoni dell’energia nucleare elettrodebole sono messaggeri di un’energia luminosa, con l’immaginazione e con il senso del divino che è in noi potremmo chiamarli angeli o esseri di luce.

E’ questa la realtà che mi convince di più in questi tempi di aridità materiale e di crisi mondiale. Perché non vedere tutte le favole che esistono nella natura, tutte le possibilità che sono insite nel 95% della creazione?

La Terra si sta ribellando perché, essendo viva come qualsiasi cosa in natura, è considerata soltanto utile per sfruttarne le risorse. L’uomo è destabilizzato perché ha perduto la certezza di essere divino. In questo stato d’essere, siamo facili vittime di predatori di ogni sorta.

Che cosa vedo nel futuro allora? Ho la speranza che più persone possibile possano risvegliarsi a una realtà spirituale. Che possano amare la Terra per quella che è: un compagno di viaggio che ci ospita, ci cura e ci offre immani bellezze.

Che possiamo amare noi stessi. Abbiamo imparato a non avere fiducia nelle nostre infinite possibilità, a sentirci inadeguati, separati dagli altri, colpevoli di peccati non nostri. Abbiamo sentito dire che dobbiamo soffrire per rimediare. Non è così. La Fisica quantistica e le filosofie orientali ci assicurano che siamo esseri divini immersi in un mondo spirituale, e che possiamo materializzare ciò che desideriamo con l’intenzione del cuore.

Infine, siamo bosoni, vettori di un’energia di luce e d’amore che si può chiamare Elettrodebole o Vuoto, Energia di punto zero o, infine, Akasha.

Maria Rosaria Fortini