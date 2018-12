Pensiero del giorno – Soli nell’ Universo

Lo scrittore di fantascienza Arthur Charles Clarke ha detto: ‘Esistono due possibilità: o siamo soli nell’universo o non lo siamo. Entrambe sono ugualmente terrificanti’.

La prima idea è improbabile. Con le scoperte scientifiche dell’ultimo secolo, la convinzione di essere gli unici esseri coscienti dell’universo, è irreale e illogica.

La fisica, la cosmologia, l’astrofisica e l’astronomia ci mostrano immagini e realtà di un cosmo in continua evoluzione. Come noi, molti esseri viventi potrebbero essersi sviluppati fino all’autocoscienza.

Perché ci riteniamo gli unici abitanti di uno spazio sconfinato e misterioso? I più curiosi si pongono la domanda: siamo al centro dell’universo o siamo solo un puntino nell’infinita distesa cosmica pullulante di vita?

Non possiamo contare su alcun riferimento fuori del nostro minuscolo pianeta. Non esistono comunicazioni, contatti o scambi che ci confermino di avere nostri simili in qualche angolo del creato.

Esseri di terza dimensione quali noi siamo, limitati nell’uso dei cinque sensi e nell’esercizio del cervello al 5% delle sue possibilità, probabilmente non riusciremo a captare segnali provenienti dall’esterno.

Soltanto le magnifiche formazioni circolari che si chiamano ‘cropcircle’ possono dare lo spunto per concepire immagini di provenienza extraterrestre e di geometria sacra cioè dell’arcano linguaggio con cui il cosmo si esprime.

Al punto in cui siamo, ignari di ciò che ci circonda e inconsapevoli di essere un puntino quasi invisibile nell’enorme dispiegarsi del creato, c’è da credere a Clarke quando si dice spaventato da due possibilità: essere soli nell’universo o non esserlo.

Per rifletterci su e per aprire la mente al mistero, facciamo nostre le parole di Isaac Asimov: ‘Se fossimo soli, l’immensità sarebbe davvero uno spreco’.

Maria Rosaria Fortini