Pensiero del giorno – Televisione e Spettatori

Accendendo il televisore e facendo ‘zapping’ per trovare un programma istruttivo e rasserenante, mi sono imbattuta per lo più in serial, telefilm e film di natura violenta.

Che si tratti di commissari, di agenzie di polizia, di storie di spionaggio o di malavita organizzata, siamo in balia di immagini truci, violente e sanguinose.

Se la TV pretende di rappresentare la vita per come la viviamo, c’è da credere che ognuno di noi porti dentro di sé un bagaglio di violenza, di rabbia e di squilibrio non facile da rimuovere.

Perfino la serie televisiva americana di genere fantastico come ‘Il trono di spade’ osannata dalla critica e dal pubblico, è intrisa di violenza e di sangue.

Forse lo scopo è quello catartico, ovvero, guardando la violenza delle immagini, guariamo anche i nostri istinti più oscuri ma, più concretamente, dato che il cervello pensa per immagini, rimaniamo impressionati e turbati da tali rappresentazioni.

Mi chiedo: Non esistono programmi o messaggi educativi che la TV di Stato e altri Reti private, grandi strumenti di comunicazione e di educazione, possano trasmettere per guidare la nostra visione della vita e del mondo?

Cerco spasmodicamente una trasmissione che sia ricca di contenuto culturale o di intrattenimento intelligente ma non trovo nulla, tranne quando si tratta di musica o di documentari sulla natura.

Rifletto sul grande potere che il mezzo televisivo in generale ha per influenzare i gusti e le tendenze del pubblico e salto alla conclusione che il maggior tempo è occupato dalla pubblicità.

Che cosa ne possiamo dedurre? Forse, che gli interessi economici sono più pressanti di una buona programmazione e che lo spettatore è manipolato per interessi commerciali visto solo come un consumatore e non, com’è in realtà, un essere desideroso di evolvere, di progredire, di sviluppare le sue potenzialità, di usare la sua creatività e il suo ingegno.

Maria Rosaria Fortini