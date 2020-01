Pensiero del giorno – I Tre Segreti

In occasione del Nuovo Anno, voglio condividere i miei proponimenti. Ho scoperto, dentro di me, tre segreti efficaci per vivere in pace.

Primo segreto: volermi bene.

Secondo segreto: cedere alla volontà del destino.

Terzo segreto: sentirmi avvolta e compenetrata dall’energia divina.

Il primo proponimento, a tutta prima, sembra scontato, ma non è così. Quante colpe ci attribuiamo (parlo in generale), quante mancanze vere o presunte ci tormentano facendo di noi i nostri peggiori giudici e avvelenandoci la vita?

Nel profondo, abbiamo ferite inferte e ricevute che ci impediscono di volerci bene, costituendo un vuoto nella costruzione della nostra personalità.

Tornare a prendermi cura di me stessa provando a trattarmi con dolcezza, rispetto e amore è quello che mi propongo per questo anno e per quelli a venire.

Il secondo proponimento è accettare con serenità quello che la vita mi offre o che mi ha già offerto, provando gratitudine. Non significa rassegnazione o inazione ma consapevolezza di vivere al meglio delle mie possibilità.

In questo frangente, aiutano le sincronicità. Mi è capitato di volere una cosa e di combattere con accanimento per ottenerla. Mi è arrivato soltanto ciò che era giusto, e quando non l’aspettavo più. Ho imparato che l’intuito e l’attenzione alle coincidenze, il lasciar andare la tensione e l’ansia per il futuro, aiutano a trovare la strada giusta.

Ultimo proponimento: ascoltare l’energia divina che avvolge e compenetra. Per far questo, è necessario sentirsi parte di un Tutto Unico: persone, animali, stelle, piante, l’aria che ci circonda e noi stessi. Il fatto che non vediamo le particelle di cui sono fatte tutte le cose, non vuol dire che non esistano; e io immagino di essere immersa nel grande contenitore che è tutto il Cosmo risuonando con esso nei pensieri, nelle parole, nelle idee in uno scambio continuo di energia e di intenti. Ogni battito di ciglia ha una risonanza da qualche parte come pure il battito d’ali di una farfalla.

E se echi di guerra vengono da lontano, non dobbiamo lasciarci influenzare dall’energia negativa che sprigionano poiché l’amore per noi stessi e per il Tutto sconfigge qualsiasi atto di violenza. Inviare energia positiva, come si dice ai nostri giorni, è la preghiera più efficace e potente da indirizzare al nostro mondo.

Maria Rosaria Fortini