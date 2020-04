Pensiero del giorno – Un Mondo Migliore

Ho visto in rete l’intervista che Daniela Martani ha fatto a Fabio Paolo Marchesi, il ricercatore, ingegnere, inventore, ideatore del metodo ‘Entusiasmologia’, nonché membro della New York Academy of Science.

Marchesi insegna come applicare la Fisica Quantistica alla vita di ogni giorno per ottenere ciò che si desidera. La tecnica si fonda su tre parole magiche che sono:

Io scelgo, Io voglio, Io merito.

Sono parole potentissime e raggiungono lo scopo a condizione che il desiderio sia allineato con i Principi Universali, quelli che permettono cioè all’universo di esistere e di evolvere. Poi, che si sia convinti del proprio potere di influenzare la realtà.

Marchesi spiega che noi, come esseri umani, possiamo avere due comportamenti all’interno della realtà.

Un atteggiamento passivo, lo stesso che ci caratterizza da circa duemila anni e un atteggiamento attivo o quantistico. In questo caso ci sentiremo energia vibrante, capace di generare informazioni nuove cioè di creare la realtà.

Se questi cambiamenti sono a vantaggio personale e a danno di qualcun altro, sono destinati a perdersi; se invece sono a vantaggio anche degli altri, miglioreranno la realtà intorno a noi.

Inoltre, e questo è sorprendente, quando si esprime un desiderio e si ottiene, bisogna essere capaci di sopportare la felicità che è conseguente al desiderio divenuto realtà.

Racconta Marchesi che, volendo sperimentare in prima persona questo principio quantistico, ha desiderato fortemente per sei mesi di essere invitato a parlare sulla piattaforma della Nazioni Unite. C’è riuscito e ha presentato le sue scoperte a quella vasta assemblea nel dicembre del 2014.

Non tutti avrebbero accettato di esprimere questa gioia. Molti, infatti, da lui invitati, declinarono l’invito.

Per concludere, Marchesi dà un consiglio riguardo alla situazione che stiamo vivendo: “Se ne può uscire soltanto con l’ottimismo, con l’entusiasmo e con l’ambizione che questa crisi mondiale serva a creare un mondo migliore”.

Maria Rosaria Fortini