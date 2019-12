Pensiero del giorno – Viaggiare

Ho perduto l’occasione, per vari motivi, di fare una crociera in Oriente con partenza da Dubai. Tra l’altro, molto economica.

Mi sento come se avessi perduto l’occasione della mia vita. In passato ho viaggiato, ma mai così lontano.

Sono romana, vivo in un piccolo paese delle Marche, molto suggestivo, artisticamente piacevole, ma restrittivo. Io, che ho trascorso 50 anni della mia vita in una grande città, mi sento limitata nel tempo e nello spazio.

Con l’Università della terza età ho potuto svolgere numerose attività e ho partecipato a vari corsi. Inoltre, attraverso la Biblioteca comunale, ho letto favole ai bambini, attività che amo molto ma, attualmente, il mio desiderio più grande è quello di viaggiare.

Nel corso della vita, ho visitato diverse capitali europee, da ragazza sono stata in Turchia e in Tunisia ma sempre con l’aereo, mai in nave.

Oggi le persone, specie i giovani, si spostano facilmente e frequentemente poiché ormai siamo diventati cittadini del mondo.

Come Cristoforo Colombo e Amerigo Vespucci, amiamo esplorare e scoprire angoli di mondo sconosciuti ed esotici… Per imparare qualcosa di nuovo, per aprire la mente, per fare la conoscenza con persone lontane dal nostro vissuto abituale.

Ricordo le sensazioni che provavo tornando da un viaggio. Mi sentivo diversa avendo acquisito nozioni, incontrato persone, osservato panorami che avrebbero costituito una gamma di ricordi indelebili; soprattutto, avrebbero fatto parte di me per sempre, arricchendo la mia personalità e il mio carattere.

Vorrei riprovare quelle sensazioni. Chissà che non torni giovane anche con la fantasia…

E’ soltanto un’idea? Non importa. Il bello è sperimentare. Ho deciso, perciò, che mi prenoterò molto presto per un altro viaggio intercontinentale perché, come diceva Giuseppe Ungaretti: ‘La meta è partire’.

Maria Rosaria Fortini