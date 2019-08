Pensiero del giorno -Vita ed Espansione

Continuando il discorso sulla vita, mi colpisce a volte l’immagine del rispostiglio posto nel sottoscala buio di casa Dursley dove era alloggiato Harry Potter, oppure della lampada dove era imprigionato il genio di Aladino.

Penso che, nonostante il nostro enorme potenziale, viviamo costretti tra quattro minuscole pareti oppure tra il metallo di una lampada.

Sono convinta che siamo fatti per espanderci, che la nostra vera natura sia respirare nell’energia dell’universo.

Vista da questa prospettiva, la vita sulla Terra potrebbe essere intesa in un modo diverso da quello abituale. Se siamo convinti di avere dei limiti, di essere soli, di non potere comunicare con entita’ fuori dallo sguardo che la griglia elettromagnetica della Terra ci impone, rimarremo chiusi in un mondo limitato.

La nostra realta’ piu’ vera e’ che viviamo di sogni, di immaginazione, di visioni, di intuito, e questo e’ cio’ che veramente siamo o che potremmo essere.

Vale a dire, esseri spitituali che vivono un’esistenza umana.

Accogliendo questo pensiero, potrei comportarmi in maniera diversa.Per esempio, attirando a me esperienze che piu’ si adattano alla mia natura, cercando di essere felice, di espandermi, aperta alle possibilita’ e alle conoscenze che possono accrescermi e migliorarmi.

Se sono un essere spirituale ed infinito, non dovrei far caso alle meschinita’ del vivere quotidiano; potrei andare incontro alle prove con maggiore serenita’ e leggerezza essendo convinta del fatto che nulla e’ per sempre e che, se affronto le giornate conscia della bellezza e della perfezione dell’intero cosmo, aiutero’ me stessa e le situazioni critiche a risolversi positivamente.

Harry Potter ha espanso il suo mondo attraverso la magia, il genio della lampada uscendo dalla sua angusta prigione,

Sono certa che possiamo farlo anche noi, con la convizione che siamo intimamente e universalmente liberi e infiniti.

Maria Rosaria Fortini