Presentati al GAL \"Terre di Pre.Gio.\" progetti per più di 2 milioni di euro

Il Gruppo di Azione Locale “Terre di Pre.Gio.” ha chiuso, nella giornata del 16 Aprile, il Bando di finanziamento, riservato ai Comuni, della Misura per gli “Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala”.

Tale opportunità ha consentito agli Enti Pubblici di proporre progetti di riqualifica di aree pubbliche, come i giardini, ripristinare e recuperare aree degradate restituendole alla cittadinanza, riconvertire immobili abbandonati verso nuova vita, aumentando i servizi e rafforzando le infrastrutture.

Tutti gli interventi proposti sono a favore di forme di turismo sostenibile e legato al territorio ed all’economia locale, tesi alla sua valorizzazione ed al miglioramento dell’ospitalità nelle aree rurali. Gli interventi, inoltre, saranno indirizzati alla riqualificazione e valorizzazione dei beni immobili privilegiando il riuso e la rigenerazione dell’architettura rurale e del patrimonio edilizio esistente al fine della riduzione del consumo di suolo.

Nel complesso sono stati proposti progetti per più di 2 milioni di euro e questo ottimo risultato, raggiunto, in un momento di forte incertezza economica, è frutto dell’intensa e capillare attività sinergica tra GAL e territorio.

Il GAL, in questo periodo di smart working, sta lavorando a pieno regime, pubblicando bandi e avviando procedimenti per consentire agli Enti Pubblici di progettare ed attivare nuovi cantieri nel territorio, sia per contribuire al rilancio del settore turistico/ricettivo sia per rendere più competitivo il nostro territorio con servizi più moderni ed efficienti a favore della popolazione residente.

Tali risorse finanziarie, inoltre, si sommano a quelle già assegnate dal GAL, sia nel settore pubblico che nel settore della diversificazione agricola e agrituristica; tali sostegni consentiranno al territorio di ripartire investendo sulle proprie potenzialità; sono stati finora erogati quasi 400 mila euro.

Tutte le azioni del GAL sono frutto dell’applicazione della Strategia di Sviluppo Locale “Terre di Pre.Gio.” il cui obiettivo primario è: organizzare, valorizzare e qualificare il patrimonio culturale, naturale e lo spazio rurale come sistema integrato di cultura, ambiente, economia ai fini di un aumento del potenziale attrattivo turistico e commerciale, obiettivo ultimo di un territorio L.E.A.D.E.R., Liaison entre actions de développement de l’économie rurale!