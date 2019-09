Il Quattroruote Hybrid Tour arriva a Romaest

Una occasione esclusiva per salire a bordo e provare gli ultimi modelli di auto ibride, proposte sul mercato italiano.

Durante il weekend del 28 e 29 settembre, il centro commerciale Romaest darà la possibilità ai suoi clienti di provare in prima persona, tutte le ultime novità in fatto di auto ibride presenti sul mercato domestico, grazie all’arrivo della tappa inaugurale del Quattroruote Hybrid Tour, evento ideato dalla rivista Quattroruote, in collaborazione con Mazda, Suzuki e Toyota.

Ad aspettare il grande pubblico, sei modelli di auto elettrificate: due vetture ibride pure (Toyota Suv RAV4 e Corolla) e quattro mild-hybrid (SuzukiSwift, Suzuki Ignis, Mazda3 e Mazda CX-30).

Per prenotare il test drive, insieme a collaudatori specializzati, basterà andare all’indirizzo: https://hybridtour.quattroruote.it/prenota-test-drive.