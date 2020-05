Recovery Fund: 750 miliardi finanziati anche con carbon e plastic tax

GREENITALIA: CHE SIANO FONDI LEGATI A DOPPIO FILO CON GREEN NEW DEAL

CLIMA, SALUTE, POVERTÀ: FRONTI ESSENZIALI PER UN’EUROPA SOLIDALE

“Un Piano per la ripresa da 750 miliardi, di cui 500 sussidi e 250 di prestiti, finanziato anche da tasse sulle grandi multinazionali, sul web, sulle emissioni e sulla plastica. Un Piano straordinario e senza precedenti che rappresenta un’occasione unica per puntare l’azione europea in difesa della salute e del clima e contro la povertà. Questa volta non possiamo sbagliare e dobbiamo sostenere l’economia pulita, la difesa della salute, la lotta al mutamento climatico accompagnando cittadini ed imprese verso stili di vita più sostenibili e sani. Ci siano delle condizionalita’ green dunque nell’utilizzo dei fondi europei messi a disposizione. Dispiace infine sottolineare che il recovery fund verrà finanziato anche da plastic e carbon tax come avremmo potuto fare da anni in Italia se non fossimo così schiavi della lobby dei fossili che ci ha spinti addirittura a rimangiarci la plastic tax mentre ha sempre impedito che Italia ci fosse una carbon tax equa e a disposizione della transizione energetica!”

Così Annalisa Corrado e Carmine Maturo, portavoce di GREEN ITALIA, sulla proposta di Recovery Plan che la Commissione Europea presenta oggi al Parlamento Europeo.