Regali facili e veloci per la festa della mamma

Il 12 maggio si festeggia la Festa della Mamma, la persona che ci mette al mondo, ci cresce e ci supporta in tutto ciò che facciamo, donandoci un amore incondizionato capace di farci superare anche i momenti più brutti e difficili. Quale occasione migliore per ricordarle quanto le volete bene facendole un regalo unico, divertente e capace di scioglierle il cuore?

Ecco alcune idee di regali per la mamma:

Avete poco tempo, poca fantasia, ma sentite di doverle dire quanto apprezzate ciò che fa per voi e quanto le siete grati? Scrivetele una lettera a mano, dicendole tutto ciò che di bello pensate di lei. Per una mamma non c’è niente di più meraviglioso di sentire l’amore del proprio figlio.

Vostra mamma ama prendersi cura di sé ed essere sempre impeccabile in ogni occasione? L’ideale potrebbe essere un buono nel suo centro estetico preferito, le regalerete così un trattamento a sua scelta, per potersi rilassare e sentirsi bene, il tutto offerto da voi.

Ama la tecnologia? Un nuovo telefono o un computer potrebbero essere gli oggetti che fanno al caso vostro, in questo modo le permetterete di essere sempre connessa con il mondo e con gli amici di vecchia data che magari non vede da tempo.

Se è una patita di moda un abito o una borsa all’ultimo grido potrebbe fare al caso vostro: recatevi nel suo negozio preferito e, facendovi suggerire dalle commesse che conoscono i suoi gusti, sbizzarritevi e compratele qualcosa che possa valorizzare la sua figura.

L’estate si avvicina, che ne dite di un costume, un telo mare o una nuova borsa da sfoggiare in spiaggia, per godersi al meglio le calde giornate sotto l’ombrellone in compagnia delle sue amiche di sempre?

Se ama la buona cucina, potrebbe essere un bel pensiero regalarle una cena in un ristorante stellato della vostra città, per farle provare nuovi sapori curati nei minimi dettagli dalle mani sapienti dei migliori chef.

Ma qualsiasi fosse il regalo che avete scelto, presentatele con cura il cadeau! Se vostra mamma è golosa, va matta per i dolci e in particolare ama il cioccolato, una fantastica idea potrebbe essere accomapagnare il biglietto di auguri con delle praline come ad esempio i cioccolatini My M&M’s, delizie personalizzabili nei colori su cui è possibile far imprimere foto e dediche per farle sapere quanto la amate e quanto tenete a lei.

A voi la scelta, quest’anno quale sarà il regalo più adatto per lei?