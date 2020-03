Rinascente, la Food Hall del Flagship Store di Roma via del Tritone si rinnova con l’ingresso di Sorbillo

C’è un posto a Roma dove hai la sensazione di toccare con un dito la cupola di San Pietro, il Campanile del Borromini, Villa Borghese, il Quirinale, Monte Mario: questo luogo è la Food Hall al sesto piano del Flagship Store di Roma, in via del Tritone. Intorno non vi sono infatti palazzi che superano o eguagliano in altezza Rinascente, dove la vista si apre a più di 180 gradi sui tetti della città. Lo spazio, inaugurato insieme all’intero store nell’ottobre 2017, è stato realizzato dallo studio londinese Lifschutz Davidson Sandilands. In questo suggestivo luogo, il soffitto ha un ruolo chiave, un forte senso del volume e della scultura che unisce armoniosamente i ristoranti, gli spazi commerciali e le terrazze.

Tante le proposte della Food Hall: dal ristorante MadeITerraneo dello chef stellato Riccardo Di Giacinto al lounge Up – Sunset Bar, dall’idea di Vivi Bistrot con il suo Juice & Salad Bar Biologico, passando per Temakinho con le sue proposte fusion nippo – brasiliane.

New entry del 2020 è Sorbillo, che porta nella Food Hall il suo marchio Gourmand, specializzato nelle pizze regionali. Il progetto consiste in una rivisitazione della pizza classica, attraverso l’utilizzo di farina di tipo 1, solitamente poco usata per la pizza napoletana. Presso Sorbillo Gourmand ogni pizza è dedicata a ciascuna delle regioni italiane ed è caratterizzata da ingredienti tipici del territorio locale. Completano l’offerta della Food Hall il food market, con il miglior gourmet made in Italy e internazionale, una cioccolateria ricca di proposte sorprendenti e ricercate, e uno spazio enoteca con il meglio delle etichette del nostro territorio.

Anche per lo spazio caffetteria, affacciato sull’acquedotto Vergine al piano -1 del Department Store capitolino, c’è un nuovo partner: Espresso&Co. Lo spazio è dedicato a tutti coloro che, per lavoro, studio o nel tempo libero, cercano proposte gastronomiche di alta qualità dove gustare il piacere di stare insieme: dalla colazione al brunch; dal pranzo all’aperitivo; dal pre-dinner al dopo cena. Grazie alla strategica presenza sul territorio romano, Espresso&Co si colloca al centro delle tendenze nel settore del Food & Beverage, anticipando e soddisfacendo i gusti e le richieste della clientela. Qualità, affidabilità, esperienza, consumo alimentare responsabile e consapevole: questi i valori che ispirano Espresso&Co.

Con un’offerta così ricca, la Food Hall del flagship store rappresenta un punto di riferimento per i cittadini romani e per i milioni di turisti che ogni anno visitano la Capitale.