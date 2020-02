Roma, le iniziative per la XXVIII Giornata Mondiale del Malato

Ecco le iniziative per la XXVIII Giornata Mondiale del Malato. Martedì 11 febbraio e mercoledì 12 febbraio 2020 tante iniziative “in corsia”, per questo importante appuntamento annuale nell’ambito del progetto Patrimonio in Comune. Conoscere è Partecipare.

In occasione della XXVIII Giornata Mondiale del Malato prevista per l’11 febbraio 2020 Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, nell’ambito del progetto “Patrimonio in Comune. Conoscere è Partecipare” – in collaborazione con le Direzioni Generali di alcune strutture sanitarie – martedì 11 febbraio e mercoledì 12 febbraio 2020 ha organizzato un programma di attività in diversi ospedali della Capitale per raccontare la storia della città di Roma, dei monumenti, delle collezioni dei Musei Civici.

Un’iniziativa per coinvolgere tutti i cittadini, nessuno escluso, nell’esperienza di conoscenza del patrimonio, esplorando insieme le possibilità di una “cura” attraverso l’arte. Un’attività che si rafforza in questa giornata, ma che si svolge continuativamente in alcune strutture sanitarie: dal 2012 la Sovrintendenza Capitolina è infatti presente in diversi ospedali con giovani storici dell’arte e archeologi che coinvolgono i pazienti nell’esperienza dell’arte, alla ricerca di un reciproco benessere.

Lo specifico programma “Patrimonio in Comune – Patrimonio in corsia”, organizzato dagli archeologi e storici dell’arte della Sovrintendenza Capitolina in collaborazione con i volontari del Servizio Civile, prevede:

– Incontri con l’arte di Roma attraverso parole e immagini per pazienti adulti, all’interno della Fondazione Santa Lucia IRCCS e della Fondazione Don Carlo Gnocchi-sede di Santa Maria della Pace;

– Laboratori ludico didattici per “conoscere attraverso il fare” per i piccoli pazienti della Fondazione Santa Lucia IRCCS;

– Visite guidate nei Musei Civici: al Museo dell’Ara Pacis per gli utenti del Centro Protesi INAIL – Filiale di Roma e al Museo della Repubblica Romana e della Memoria Garibaldina per i pazienti della Fondazione Don Carlo Gnocchi, sede di Santa Maria della Provvidenza.

PROGRAMMA

Martedì 11 febbraio / mercoledì 12 febbraio

VISITE GUIDATE | MUSEI CIVICI

Martedì 11 febbraio | ore 11.00

Museo dell’Ara Pacis | Lungotevere in Augusta

Visita guidata “Raccontare l’impero: un incontro con l’Ara Pacis”, a cura di Lucia Spagnuolo dedicata agli utenti del Centro Protesi INAIL – Filiale di Roma

Mercoledì 12 febbraio | ore 10.30

Museo della Repubblica Romana e della Memoria Garibaldina | Largo Porta San Pancrazio, 1

Visita guidata dedicata ai pazienti ricoverati alla Fondazione Don Carlo Gnocchi – sede S. Maria della Provvidenza, a cura di Mara Minasi

Martedì 11 febbraio

STORIE DI ROMA, RACCONTATE ATTRAVERSO L’ARTE | PRESSO GLI OSPEDALI

FONDAZIONE SANTA LUCIA IRCCS

Salone Ritrovo della UOC Neuroriabilitazione 4, ore 15.00 – 16.30

Il divino Raffaello, a cura di Sergio Guarino

Il treno del Papa al Museo Centrale Montemartini, a cura di Serena Guglielmi

Mostra a domicilio. “Canova eterna bellezza” al Museo di Roma, a cura di Fabio Benedettucci

Civis Civitas Civilitas. Roma antica modello di città, a cura di Maria Paola Del Moro

Un pittore-cavaliere: Giuseppe Cesari (ovvero il Cavalier d’Arpino) in Campidoglio” a cura di Isabella Serafini

La scuola degli antichi romani al Foro di Cesare, a cura di Antonella Corsaro

FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI – SEDE S. MARIA DELLA PACE

Day hospital, ore 10.30

La Galleria Comunale d’Arte Moderna e le sue collezioni, a cura di Daniela Vasta

Civis Civitas Civilitas. Roma antica modello di città – I plastici degli antichi monumenti di Roma in mostra ai Mercati di Traiano, a cura di Alessandra Balielo

Roma al tempo di Napoleone. La passeggiata del Pincio e la passeggiata Flaminia, a cura di Gaia Dammacco

Reparti di degenza, ore 15.30 – 16.30

Le mura di Roma, a cura di Carlo Persiani

L’ acquedotto costruito dall’imperatore Traiano, a cura di Francesco Maria Cifarelli

Un gioiello nel cuore di Roma: l’Auditorium di Mecenate, a cura di Carla Termini

Martedì 11 febbraio

LABORATORI LUDICO-DIDATTICI PER BAMBINI

FONDAZIONE SANTA LUCIA IRCCS

ore 15.30 – 17.30

Laboratorio “Il Museo si racconta” a cura di Patrizia Gioia e dei Volontari del Servizio Civile Museo del Pleistocene di Casal de’ Pazzi

Laboratorio “GiOchiamo insieme con gli imperatori al Gioco dell’Oca: un divertente percorso tra i monumenti dei Fori Imperiali e della Roma antica” a cura di Antonella Corsaro e dei Volontari del Servizio Civile “Degenza e Conoscenza”

