I SARGASSI presentano il progetto “La bellezza parte dalla testa”

In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, celebrata ogni anno il 25 novembre, I SARGASSI – brand leader nel settore dell’hairstyle da oltre 40 anni e presente a Roma con numerosi hair salon e la prestigiosa Accademia – in collaborazione con LikeMeGroup – Agenzia organizzatrice di eventi outdoor nel Lazio – presentano il progetto “La bellezza parte dalla testa”.

L’iniziativa, che prenderà il via il 25 novembre 2019 e durerà per l’intero 2020, ha l’obiettivo di valorizzare e tutelare non soltanto le donne vittime di violenza, ma l’intero universo femminile con un supporto psico-fisico 365 giorni l’anno.

Sono, infatti, previste condizioni vantaggiose presso i saloni I SARGASSI di Roma (taglio omaggio) e all’interno dei centri fitness convenzionati con LikeMeGroup.

“La bellezza parte dalla testa” si inserisce all’interno di un programma che prevede il benessere della donna non soltanto sul piano estetico, ma anche psicologico grazie al sostegno del Dott. Emanuele Botta (psicoterapeuta ed esperto di psicodiagnostica).

E’ importante proteggere le donne – afferma Rosanna Scatigno, General Manager de I SARGASSI – e fare in modo che possano star bene con se stesse sia esteriormente che interiormente, vincendo anche le insicurezze psico-fisiche.

Sentirsi circondati da affetto e da professionisti pronti a prendersi cura del prossimo accresce la propria autostima e al contempo ci rende emotivamente meno fragili e capaci di affrontare ogni difficoltà con più forza e lucidità.

La presentazione del progetto si terrà il 25 novembre alle ore 17:00 presso l’EurGym Center in Via Quadrato della Concordia, 2 – Roma.