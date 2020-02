Silver economy. Moreno Zani, Tendercapital “Over 65 in aumento. Necessarie politiche innovative per il welfare”

“L’incremento della popolazione anziana rappresenta un fenomeno significativo ed è strettamente connesso con la spesa riguardante il welfare e gli investimenti nella ‘silver economy’, il cui valore in Italia è stimato intorno ai 620 miliardi di euro. Inoltre, poichè il numero degli over 65 nel mondo passerà da 703 milioni nel 2019 a 1,5 miliardi nel 2050, gli anziani rappresentano una risorsa preziosa per il Paese, e per tale ragione, l’attuale Governo dovrebbe individuare nuove misure per la long term care”.

Lo dichiara in una nota Moreno Zani, Presidente Tendercapital, tra i player internazionali indipendenti più attivi nel settore dell’asset management, commentando i dati emersi nel ‘World Population Ageing 2019’ dell’Onu. “A ottobre 2019 Tendercapital ha presentato il primo rapporto con il Censis sui buoni investimenti ‘La Silver Economy e le sue conseguenze’ proprio per evidenziare il fenomeno che costituisce una delle principali sfide a livello mondiale, insieme a quella della sostenibilità ambientale. In tal senso, è necessario concepire la longevità non più come costo sociale, ma come risorsa e opportunità per il Paese”.