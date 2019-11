Spesa a domicilio. Roma, Esselunga a casa si espande: ora copre tutta la Capitale

Roma. Da oggi tutti i romani potranno fare la spesa direttamente in poltrona e riceverla sul pianerottolo: Esselunga a casa si è ampliato e ora copre l’intera città.

Con il servizio dedicato alla spesa a domicilio, il supermercato leader sul territorio nazionale nella grande distribuzione offre a tutto il pubblico di Roma oltre 15 mila prodotti di ogni categoria, compresi i freschi e i freschissimi, che possono essere acquistati con un clic godendo anche di uno sconto speciale.

Ogni articolo è scelto dallo staff Esselunga con la stessa cura che ci metterebbe il cliente e confezionato poco prima della consegna, esattamente come se fosse acquistato in negozio. Ad esempio, il prosciutto è affettato soltanto prima di consegnarlo e la frutta e la verdura sono scelte solo al momento di imbustare la spesa.

L’assortimento online è composto da articoli che spaziano dagli oltre 2.500 super freschi, quali carne, pesce e prodotti gastronomici, ai surgelati fino agli articoli di grocery tradizionale, come pasta, pelati, biscotti e detersivi. Plus del servizio è la scelta dello spessore degli affettati e una vasta selezione di prodotti biologici, senza glutine, senza lattosio e per vegani. Non manca una ricchissima cantina con oltre 700 vini e il sommelier “virtuale” che guida nella scelta.

Da 18 anni il supermercato numero uno in Italia per la spesa online, Esselunga permette di riempire dispensa e frigorifero con prodotti selezionati in pochi passi. Se sei già iscritto al sito Esselunga a casa non occorre rifare la registrazione, altrimenti basta registrarsi per iniziare subito a riempire il proprio carrello. E prima di premere “invio”, è possibile scegliere il giorno e la fascia oraria preferita per la consegna.

La spesa può essere fatta sia da pc che da smartphone e tablet scaricando l’app Esselunga online sul proprio dispositivo: un modo comodo e veloce per risparmiare tempo prezioso portando la qualità Esselunga a casa.

Senza dimenticare che per chi usufruisce del servizio per la prima volta, la consegna è gratuita. Ma non solo. Inserendo il codice sconto ROMA2019, infatti, si può anche beneficiare di uno sconto del valore di 10 euro sul totale dello scontrino. Il codice sconto può essere utilizzato una sola volta esclusivamente su Roma, a fronte della registrazione sul sito Esselunga a casa e una spesa minima di 70 euro.

