Storia di Amos Oz, il guerrigliero che si batté per la pace

Ricorre oggi l’ottantunesimo anniversario della nascita dello scrittore Amos Oz che, scomparso nel dicembre 2018, viene considerato una delle più autorevoli voci israeliane. Autore di romanzi, libri per bambini e saggi di politica, di letteratura e sulla pace, le sue opere sono state tradotte in quarantacinque lingue e in quarantasette paesi del mondo; inoltre, Oz vinse numerosi premi, tra cui la Legion d’Onore francese, il Goethe Prize, il Premio Principe delle Asturie, l’Heinrich Heine Prize e l’Israel Prize. Oltre che per la sua pregevole produzione letteraria, lo scrittore è famoso per le coraggiose prese di posizione e per l’impegno a favore di una soluzione pacifica nel conflitto israeliano-palestinese. In particolare, fu tra i pochissimi ad affermare esplicitamente la necessità della creazione di uno stato palestinese autonomo ed indipendente, che convivesse pacificamente accanto a quello israeliano. Lo scrittore, che portò avanti questa posizione politica fino alla morte, affermò: “so solo che verrà un giorno in cui bisognerà accettare il compromesso, e vi sarà un’ambasciata palestinese in Israele, e un’ambasciata israeliana in Palestina”.

Oz nacque a Gerusalemme il 4 maggio 1939, figlio unico di Yehuda Arieh Klausner e Fania Mussman. La sua famiglia, di origine lituana e polacca, era emigrata nell’allora Palestina britannica, ed era vicina alla destra sionista revisionista di Jabotinsky. I genitori di Amos, pur non essendo religiosi, iscrissero il figlio alla scuola religiosa Tachkemoni, dove la famosa poetessa Zelda fu una dei suoi insegnanti; il ragazzo compì poi gli studi secondari presso la scuola superiore ebraica di Rehavia. Nel romanzo autobiografico Una storia d’amore e di tenebra lo scrittore rievocò la sua storia familiare, gli anni dell’infanzia e dell’adolescenza e le vicende storiche del nascente Stato di Israele dalla fine del protettorato britannico.

Nell’opera Oz, con tono lucido, ironico e commosso, ripercorre il periodo in cui viveva a Gerusalemme, nel quartiere di Kerem Avraham, “in un minuscolo appartamento al piano terra, forse trenta metri quadri sotto un soffitto basso“. Culmine del romanzo sono gli avvenimenti che portarono alla terribile disgrazia che lo colpì all’età di dodici anni: il suicidio dell’amata madre Fania, stroncata da una gravissima forma di depressione. La tragica morte della madre segnò uno spartiacque nella vita dello scrittore: dopo tale evento, infatti, Amos decise di rompere con l’ambiente familiare, modificò il suo cognome di nascita, Klausner, in Oz (“forza” in ebraico), aderì al Partito Laburista Israeliano e, a 15 anni, andò a vivere nel kibbutz di Hulda, dove fu adottato dalla famiglia Huldai. Pur essendo “un disastro nei lavori agricoli” il kibbutz (una forma associativa di lavoratori basata sul concetto di proprietà comune) per molti anni fu la sua casa. Molti kibbutzim, in seguito, faranno da sfondo alle sue opere: da Nof Harish, dal quale proviene il protagonista di uno dei suoi primi racconti giovanili (Attraverso il vento, pubblicato nel 1965 e inedito in italiano), fino a Granot di Una pace perfetta del 1982.

Nel 1960 lo scrittore sposò Nily Zuckerman, che gli diede tre figli: Daniel, Fania e Gallia. Nel 1965 esordì in campo letterario con la raccolta di racconti La terra dello sciacallo: da quel momento, Oz continuò a scrivere ininterrottamente, pubblicando in media un libro l’anno con la casa editrice del Partito Laburista, Am Oved. Oz visse in un Israele in perenne stato di guerra e, come molti suoi connazionali, prestò servizio nelle Forze di Difesa del suo paese. Alla fine degli anni Cinquanta si arruolò nell’unità di fanteria Nahal, per poi combattere negli scontri al confine tra Israele e la Siria, nella Guerra dei sei giorni (1967) e durante la Guerra del Kippur (1973). Nonostante la partecipazione armata alla difesa della sua patria, Oz si batté attivamente per trovare una soluzione pacifica al conflitto arabo-israeliano, necessità che espresse fin dal suo primo romanzo, Altrove, forse (1966), nel quale fece affermare a uno dei personaggi “verrà il giorno, deve arrivare quel giorno, in cui ci porgeranno la mano. E noi la accoglieremo. Con gioia, senza risentimento, per pura fratellanza. Forse quel giorno è vicino. (…) Dovete sempre tenerlo a mente: non sono gli arabi il nostro nemico, ma è l’odio”. Inoltre l’autore, che per tutta la vita visse in Israele, insieme ad altri scrittori come A. Yehoshua e D. Grossman fu, nel 1978, uno dei fondatori di Peace Now, un’associazione nata al fine di trovare un accordo giusto e sostenibile sulla fine del conflitto tra israeliani e palestinesi; in seguito, aderì anche a Hatnua Hahadasha, NuovoMovimento, formazione politica nata allo stesso fine.

Oz continuò a vivere e lavorare nel kibbutz fino al 1986, quando lui e sua moglie si trasferirono ad Arad a causa dell’asma del figlio Daniel. In questo periodo, Oz studiò filosofia e letteratura ebraica all’Università Ebraica di Gerusalemme, per poi proseguire gli studi a Oxford. Nel 1987 si trasferì nel Negev, in una casa che si affacciava sul deserto; nella città insegnò letteratura ebraica presso l’Università Ben Gurion. Nel frattempo, Oz si dedicava alla sua ricca produzione letteraria, che si rivolgeva al mondo interiore dei personaggi e alle loro intime contraddizioni, senza trascurare il contesto della realtà israeliana, che fa sempre da sfondo nelle sue opere. Così nel romanzo Michael mio, che gli diede la notorietà (pubblicato in originale nel 1968, in Italia nel 1975).

Tra le altre opere di narrativa si ricordano il romanzo Giuda, pubblicato in Italia da Feltrinelli nel 2014, che analizza il personaggio di Giuda Iscariota, assai controverso per il mondo cristiano, secondo una prospettiva diversa. In Non dire notte (1994) Oz narra la storia di un amore maturo tra un uomo e una donna che si consumava tra alti e bassi a Tel Kedar, una tranquilla cittadina israeliana nel deserto del Negev. Scrisse inoltre i romanzi Tocca l’acqua, tocca il vento (1973, tradotto in Italia nel 2017), La scatola nera (2002), Conoscere una donna (1989, tradotto in Italia nel 1992), Lo stesso mare (2000).

Tra i saggi, si ricorda Contro il fanatismo, in cui lo scrittore torna a ribadire le sue posizioni pacifiste rispetto al conflitto arabo-israeliano. L’opera si conclude con un appello rivolto agli europei: “a voi europei tocca riservare ogni oncia di aiuto e solidarietà a questi due pazienti, sin d’ora. Non dovete più scegliere tra essere pro Israele o pro Palestina. Dovete essere per la pace”.

Negli ultimi anni d’altronde Oz, nei suoi saggi, nelle numerose conferenze pubbliche alle quali partecipava e nelle interviste che rilasciava assunse, a rischio della sua incolumità personale, posizioni sempre più coraggiose ed esplicite a favore di una soluzione pacifica al conflitto arabo-palestinese, affermando la necessità di superare ogni forma di fanatismo in vista della costruzione di una società migliore: “il fanatico vuole avere ragione al cento per cento, non gli basta di avere un consenso ragionevole. Uccide gli altri per una strana forma di altruismo, perché deve convincerli della sua tesi, vuole far crescere il prossimo negandolo. Insegna sempre, non ha voglia di imparare nulla, ha la verità in tasca. Di fronte a un fenomeno così complesso, bisogna ridare fiato alla cultura, nutrirsi di libri, ripartire dalla scrittura e dalla conoscenza che possono abbattere questo virus che è dentro ciascuno di noi. Senza accettare la diversità, lavorando sulla differenza, la pace non può trionfare”.

Molto stimato anche in Italia, nel settembre 2016 lo scrittore fu insignito della laurea honoris causa dell’Università Statale di Milano.

Amos Oz morì il 28 dicembre 2018 a Tel Aviv a causa di un tumore.

Federica Foca’