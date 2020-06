Storia di Marguerite Yourcenar, la scrittrice che ha affrontato la vita e la morte a occhi aperti

Marguerite Yourcenar, prima ancora di affermarsi quale straordinaria scrittrice, è stata soprattutto una donna libera. Al pari del suo personaggio prediletto, il filosofo Zenone protagonista de L’opera al nero che preferisce morire anziché rinnegare gli ideali di conoscenza e libertà, la Yourcenar ha vissuto da anticonformista, disinteressandosi dei giudizi altrui. Ha amato intensamente una donna, e prima e dopo di lei due uomini omosessuali; ai corridoi dell’Académie Française, di cui è stata la prima donna ad essere eletta membro, ha preferito i viaggi in tutto il mondo, alla ricerca di nuove esperienze. Nei suoi lunghi spostamenti ha cercato non soltanto l’approccio con paesi nuovi e sconosciuti, ricchi di storia e patrimonio artistico; piuttosto, il suo vero scopo è stato approfondire la conoscenza dell’essere umano in tutte le sue sfaccettature, indagandone i sentimenti e le emozioni, ma anche le mediocrità e le bassezze. Ed è proprio l’animo umano che la scrittrice ha ricostruito attraverso i suoi personaggi, storici e non. Nulla di ciò che è umano mi disgusta, ha fatto affermare la Yourcenar al suo prozio Egon, la cui storia racconta in Quoi? L’Éternité: ma queste parole avrebbe potuto pronunciarle lei. Infatti, pochi scrittori hanno saputo giudicare, al pari della Yourcenar, le azioni dei propri personaggi senza mai giudicarli, esaltandone la grandezza, ma anche osservando con indulgenza e comprensione le cadute, le vigliaccherie e le indecisioni.

La sua capacità di accettazione dell’essere umano schiettamente, per quello che è, le ha ispirato delle figure letterarie indimenticabili, prima fra tutte Adriano, protagonista del suo capolavoro, Memorie di Adriano. La scrittrice raffigura l’imperatore come un uomo con molte ombre, ma probabilmente sono proprio le imperfezioni a renderlo ancora più grande. Amato e rispettato, Adriano coltiva la bellezza, la pace e il rispetto tra i popoli, ma al contempo condivide la corruzione che segna il suo tempo, e pur di rispettare le convenzioni non riesce ad impedire il suicidio di Antinoo, il giovane incontrato a Nicomedia da lui ha teneramente amato, che gli regala, per la prima volta, l’emozione di sentirsi veramente ricambiato. In comune con l’imperatore, la Yourcenar ha posseduto la capacità di affrontare le difficoltà con fermezza, tenacia e determinazione: come lui, ha guardato la vita e la morte les yeux ouverts, a occhi aperti, affermando la propria unicità a testa alta, e vivendo una vita straordinaria, degna di essere conosciuta.

Marguerite Yourcenar (pseudonimo di Marguerite Cleenewerck de Crayencour) è nata l’8 giugno 1903 a Bruxelles (Belgio), figlia unica di Michel Cleenewerck de Crayencour, francese appartenente a una famiglia dell’antica borghesia, e di Ferdinande de Cartier de Marchienne, belga di stirpe nobile. Orfana di madre, morta dieci giorni dopo la sua nascita, Marguerite è cresciuta a stretto contatto con Noemi Dufresne, sua nonna paterna, della quale farà un ritratto a tinte fosche nel romanzo Archivi del Nord (1977). Fortunatamente, ad occuparsi della sua educazione è stato principalmente il padre, anticonformista ed amante dei viaggi. Padre e figlia trascorrevano gli inverni a Lille e le estati nel castello di famiglia a Mont-Noir, nel nord della Francia: il maniero, che è stato venduto da Michel de Crayencour nel 1913, sarà poi distrutto nel corso della Prima Guerra Mondiale.

Da bambina e da adolescente Marguerite ha accompagnato il padre nei suoi numerosi spostamenti tra il sud della Francia, a Bruxelles, a Parigi e in Olanda: tali esperienze sono state importanti per formare la sua natura di viaggiatrice instancabile. Parallelamente, procedevano i suoi studi: Marguerite non ha mai frequentato la scuola, ma ha ricevuto ugualmente una buona istruzione grazie alle lezioni di istitutori privati; ha rivelato ben presto il suo ingegno precoce, imparando a soli dieci anni il latino e a dodici anni il greco. A diciassette anni ha pubblicato, a spese del padre, la sua prima opera in versi, Le jardin des Chimères. Crayencour ha incoraggiato l’aspirazione di sua figlia a diventare scrittrice: oltre a provvedere alle spese per la stampa del suo primo libro, infatti, è stato proprio lui a suggerire di firmarlo con lo pseudonimo di Yourcenar, anagramma quasi perfetto di Crayencour.

Durante e dopo la Prima guerra mondiale Marguerite ha continuato a viaggiare con il padre, con il quale ha trascorso un anno in Inghilterra, per passare poi in Francia, in Svizzera e in Italia. Nel Bel Paese si è recata a Tivoli, dove ha visitato Villa Adriana che l’ha emozionata tanto da spingerla a prendere i primi appunti (Carnet des Notes) per quello che diventerà il suo capolavoro, Memorie di Adriano. Nel 1929 la Yourcenar ha pubblicato il suo primo romanzo, Alexis o il trattato della lotta vana: l’opera consiste in una lunga lettera in cui il protagonista, un musicista affermato, confessa alla moglie di essere omosessuale e pertanto tronca il loro rapporto. La Monique del libro non è altri che il grande amore di suo padre, Jeanne de Vietinghoff. Dopo la morte di Michel de Crayencour, avvenuta nel 1929, la Yourcenar ha condotto una vita bohémien tra Parigi, Losanna, Atene, le isole greche, Istanbul e Bruxelles.

In questo periodo si è innamorata di un uomo omosessuale, André Fraigneau, scrittore ed editore. Il suo amore non corrisposto per il giovane e biondo editore le ha ispirato il libro Fuochi (1936), composto da testi di ispirazione mitologica o religiosa in cui l’autrice riflette sul tema della sofferenza sentimentale e della disperazione in amore. Nel 1938 ha pubblicato il libro Novelle orientali, in cui rievoca i suoi viaggi; nel breve romanzo Colpo di grazia (1939), poi, riprende il tema della sofferenza amorosa, raffigurando una donna che si offre ad un uomo che la respinge per l’attaccamento a un amico. Oltre che alla scrittura delle sue opere, la Yourcenar in questi anni si è dedicata alla traduzione dei poemi di Constantin Cavafis, che saranno pubblicati nel 1958 con una presentazione critica della scrittrice. L’attività di traduttrice sarà un’altra costante nella vita della Yourcenar che nel 1937, dopo essersi recata in Inghilterra e aver conosciuto Virginia Woolf, ha accettato di tradurre in francese il romanzo Le onde.

Nel 1939 la scrittrice è partita per gli Stati Uniti per riunirsi al grande amore della sua vita: Grace Frick, allora professoressa di letteratura inglese a New York, che ha conosciuto a Parigi, presso l’hotel Wagram, nel 1937. Dopo essersi legata sentimentalmente a Marguerite, Grace ha rinunciato alla carriera universitaria ed è divenuta la traduttrice delle sue opere in inglese, ma soprattutto è stata una eccezionale compagna di vita per la Yourcenar: l’ha sostenuta sempre, finanziariamente e soprattutto psicologicamente, rassicurandola quando cedeva all’ipocondria e alla depressione. La Frick non si è lamentata nemmeno quando, nel 1958, ammalata di tumore, ha subito l’asportazione del seno. Dal 1950 la coppia si è stabilita sulla Mount Desert Island (Maine), isola che le ha conquistate fin da quando, nel 1942, vi si sono recate per la prima volta. Le due donne hanno convissuto in una casa ribattezzata Petite-Plaisance, nella quale hanno trascorso il resto della vita, e dove la loro quotidianità scorreva tranquilla.

Nel 1947 Marguerite ha ottenuto la cittadinanza americana e ha adottato legalmente il cognome Yourcenar; professionalmente, oltre che alla sua produzione letteraria si è dedicata all’insegnamento della letteratura francese e della storia dell’arte. L’acquisita serenità nella vita privata sembrava ispirare la scrittrice, che nel 1951 ha dato alle stampe l’opera che l’ha consacrata definitivamente nell’empireo dei grandi scrittori: Memorie di Adriano, straordinario romanzo storico concepito in forma di lunga epistola autobiografica indirizzata dall’imperatore Adriano al nipote e futuro imperatore Marco Aurelio.

A partire dal 1955 la Yourcenar ha unito all’attività letteraria l’impegno sociale. Sempre più preoccupata dei mali della società contemporanea, infatti, ha aderito a numerose associazioni di difesa dei diritti umani e della pace, nonché di tutela dell’ambiente: questi temi ricorrono in molte opere e articoli di giornale. Nel 1962 è stato pubblicato il libro Con beneficio di inventario, che comprende la maggior parte dei saggi scritti dal 1954. Nel 1964, poi, sono uscite le sue traduzioni dei negro spirituals, pubblicate con il titolo di Fleuve profond, sombre rivière.

Nel 1968 è uscito un altro capolavoro della scrittrice, L’opera al nero, che racconta l’epopea del filosofo Zenone che, pur vivendo in un’epoca apparentemente illuminata come il Rinascimento, possiede una sete di libertà e conoscenza che non viene compresa dai suoi contemporanei.

Nel 1970, grazie alle sue splendide opere la Yourcenar è stata eletta all’Accademia reale di lingua e letteratura francese del Belgio. Il sommo onore è arrivato dieci anni dopo, quando la Yourcenar è stata la prima donna ad essere eletta membro dell’Accadémie Française, succedendo a Roger Caillois, cui ha dedicato un saggio. Sempre nel 1980 la scrittrice ha pubblicato il saggio Mishima o la visione del vuoto, ove esplora i temi della vita e delle opere dello scrittore giapponese. La sua ultima fatica letteraria fu la grande trilogia familiare intitolata Le labyrinthe du monde (Care memorie, Quoi? l’éternité, Archivi del Nord).

Dopo la morte della Frick, nel 1979, la Yourcenar ha viaggiato in Europa, negli Stati Uniti, in Africa e in Asia con il giovane regista e fotografo Jerry Wilson, del quale si è infatuata. Frutto della collaborazione con Wilson è stato, nel 1984, Blues e gospel, raccolta di testi tradotti da Marguerite e illustrati con fotografie del giovane amico.

Nel 1986, anno della morte di Wilson di AIDS, la scrittrice ha ricevuto altri due prestigiosi riconoscimenti: la Legion d’onore e l’American Arts Club Medal of Honor for Literature. Marguerite Yourcenar è morta presso l’ospedale Bar Harbor di Mount Desert (Maine, USA) il 17 dicembre 1987, all’età di 84 anni.

È sepolta presso il cimitero Brookside di Somerville, dove accanto alla sua lastra funeraria si trovano quelle di Jerry Wilson e di Grace Frick.

