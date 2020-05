Storia di Maria Bellonci, la sublime autrice che si salvo’ grazie alla scrittura

Nell’attuale panorama letterario non sono in molti i lettori che conoscono e apprezzano quanto si meriterebbe la scrittrice Maria Bellonci. Del resto, anche in passato non fu facile per questa raffinatissima autrice imporre i suoi libri all’attenzione di una critica spesso attratta dalle mode. Uno dei primi che seppero capire la sua opera fu il geniale critico letterario Giacomo Debenedetti, che assegnò alla scrittrice il posto d’onore che le competeva nella narrativa italiana. La Bellonci, dal canto suo, sapeva di avere molto da dire e, mostrandosi superiore rispetto ai giudizi altrui, continuò sempre a esprimere la sua arte nel modo che più le era congeniale: raccontando delle storie. Storie di donne soprattutto, e di donne vissute secoli orsono. Le opere della scrittrice, infatti, erano ambientate nel passato, soprattutto nel periodo rinascimentale, ed erano il frutto di uno studio serio e accurato dei documenti storici d’archivio. Tuttavia, i suoi libri non possono essere banalmente classificati come “romanzi storici”. Nella sua prosa, infatti, la Bellonci seppe istillare vita al documento storico, facendone scaturire delle storie ammantate di bello, il cui filo rosso è rappresentato dal drammatico intreccio che, nel cuore delle sfarzose corti dello Stato Pontificio, delle Signorie, dei principati, delle repubbliche e dei marchesati in cui era divisa all’epoca l’Italia, lega le vite dei personaggi, perennemente in bilico tra sentimenti e ragion di Stato in un’epoca in cui la diplomazia era costantemente al lavoro a causa del continuo mutare delle alleanze tra re, principi e signori. La Bellonci, con uno stile raffinatissimo e intimo, diede vita a dei personaggi femminili che, pur vivendo in un lontano passato, grazie alla sua capacità narrativa seppe rivestire di un’aureola di modernità.

La sua eroina più riuscita probabilmente è la sublime marchesa Isabella d’Este di Rinascimento privato, che fu forse la donna più intelligente e colta del suo tempo, e che si dimostrò una fine diplomatica e un’accorta statista quando ricoprì la carica di reggente del Marchesato di Mantova. Ma non può non essere non menzionata Lucrezia Borgia, protagonista dell’omonima biografia, che nella corte di Papa Alessandro VI fu usata come una pedina negli intrighi orditi da un padre e da un fratello senza scrupoli, che anteponevano le loro mire espansionistiche ai suoi desideri. Questi personaggi sembrano vivere, respirare, provare sentimenti profondamente umani e attuali come il dolore per il tradimento da parte dell’uomo che amano, l’angoscia per le possibili disgrazie che potrebbero accadere ai loro figli, l’ansia per il futuro. Se queste donne, frutto della sua fantasia, risultano così realistiche è perché l’autrice trasfuse in loro tutta se stessa, le sue emozioni, le sue passioni, e soprattutto la sua enorme sofferenza. In un periodo della sua esistenza, infatti, la Bellonci fu colpita da molte disgrazie, che rischiarono di travolgerla. Se si salvò è perché, scrivendo, seppe trasformare il suo dolore in arte, dando un senso alla sua stessa vita, che vale la pena conoscere.

Maria Bellonci nacque a Roma il 3 novembre 1902. La madre, Felicita Bellucci, era di origine umbra; il padre, Girolamo Vittorio Villavecchia, era un “uomo importante”: discendeva da un’antica famiglia aristocratica piemontese, proprietaria di una dimora avita a Solero, nella pianura vicino ad Alessandria. Inoltre, era professore di chimica, fondò la chimica merceologica in Italia, e dal 1896 al 1934 tenne la direzione del Laboratorio chimico centrale delle gabelle. Nel 1909 Maria si iscrisse alla scuola delle suore del Sacro Cuore, presso il collegio romano di Trinità dei Monti. Fu un’allieva ribelle e un po’ insofferente rispetto ai lavori femminili, ma era comunque amata dalle religiose per il carattere indipendente e la forte personalità.

Fra il 1913 e il 1921 frequentò il ginnasio-liceo Umberto I; conclusi gli studi classici, Maria si cimentò nella sua prima prova letteraria, il romanzo Clio o le amazzoni. Alla ricerca di un riscontro su questa sua prima fatica letteraria, la sottopose al giudizio di Goffredo Bellonci, illustre critico d’origine bolognese, nonché in quegli anni redattore del Giornale d’Italia. Il libro non vide mai la luce, ma Maria si innamorò di Goffredo, di vent’anni più grande di lei, per la sua raffinata cultura e la sensibilità. La loro unione fu sugellata dalle nozze, che si celebrarono l’11 agosto 1928. In un diario giovanile, la Bellonci espresse il desiderio di fare del loro matrimonio un’unione fondata sulla libertà e sulla sincerità del rapporto. Nella casa dei coniugi, a viale Liegi, Maria ebbe modo di leggere i moltissimi libri di letteratura, filosofia ed arte del marito: in tal modo nacque la sua passione e la curiosità per il passato e per la scrittura.

Nel 1929 fu pubblicato sulle pagine del giornale Popolo di Roma il primo articolo della Bellonci, Letture di fanciulle. Il pezzo fu il primo di una serie di interventi, pubblicati due volte al mese nella rubrica L’altra metà, dedicati al tema della donna nella vita sociale e nella storia: in tale spazio, la scrittrice esprimeva la sua personale idea di femminismo. Qualche mese dopo l’illustre filologo e accademico d’Italia Giulio Bertoni, imbattutosi in un elenco di gioielli di Lucrezia Borgia, affidò alla Bellonci il compito di studiare il documento per darne conto all’associazione di Studi romani. Da una lunga indagine della giovane studiosa negli archivi mantovani e ferraresi venne alla luce, nel 1939, il libro biografico Lucrezia Borgia, che valse all’autrice il premio Viareggio e che venne tradotto in diciannove lingue. Nel corso del lungo periodo che portò alla pubblicazione di tale opera la Bellonci scrisse anche Piccolo libro delle consolazioni segrete, un diario tenuto fra 1936 e 1937, che testimonia l’esistenza di una profonda amicizia tra lei e la scrittrice Anna Banti.

Le relazioni sociali, del resto, erano fondamentali per i coniugi Bellonci, che continuarono a coltivarle anche nel corso della guerra. Fu dai famosi incontri tra artisti e scrittori nel salotto di viale Liegi che nel 1947 nacque, con la partecipazione economica di Guido Alberti, produttore del liquore Strega, il Premio letterario omonimo. Nello stesso anno la scrittrice pubblicò l’opera Segreti di Gonzaga, che dedicò al marito. In questo periodo i Bellonci cambiarono casa e si trasferirono nell’attico di via Fratelli Ruspoli 2, le cui terrazze fiorite, nelle sere di primavera, erano affollate dagli “Amici della domenica”: tale appartamento è oggi sede della Fondazione Bellonci.

Dal 1951 iniziò la collaborazione di Maria con la Rai, che cominciò con la rubrica radiofonica Scrittori al microfono. Il sodalizio, in seguito, approdò alla televisione, prima con il programma mensile La donna e il secolo, trasmesso sul terzo programma; seguirono, sulla stessa rete, il ciclo di trasmissioni intitolato Milano viscontea (1953), il programma Racconti di viaggio del 1955-57, fino alla rubrica Taccuino, consistente nella lettura di un testo nell’intervallo di un concerto. Negli anni Cinquanta, mentre la carriera della Bellonci era all’apice, nella sua vita privata si moltiplicavano le inquietudini, soprattutto a causa del licenziamento, nel 1952, del marito dal Giornale d’Italia. La solidarietà del mondo della cultura, unito all’intervento di Alcide De Gasperi, procurarono a Bellonci un nuovo impiego sulle pagine del Messaggero, ma il dispiacere ebbe effetti nefasti sulla salute dell’anziano critico letterario, che cominciò a manifestare i primi sintomi dei disturbi cardiaci che lo portarono alla morte nell’estate del 1964. Maria, “folgorata”, “sommersa dall’ira”, reagì alla perdita del marito dedicandosi anima e corpo alla scrittura, l’unica attività che le dava conforto.

Frutto di quel disperato lavoro furono il libro Pubblici segreti (1965), il racconto Come un racconto gli anni del Premio Strega (1970), nonché svariati articoli giornalistici, pubblicati su Il Messaggero e su numerose altre riviste. Purtroppo, però, per la scrittrice le disgrazie non erano finite, anzi: negli anni Settanta fu sommersa da altri gravi dolori e lutti, come la morte del fratello Leo e dell’amata sorella Gianna, nonché di alcuni dei suoi amici più cari, tra i quali Anna Banti, Elsa Morante e Vittorio Sereni. La Bellonci reagì di nuovo alla sofferenza trasformandola in arte. Così, nel 1972 uscì Tu vipera gentile, che conteneva il trittico di racconti Delitto di Stato, che la Rai sceneggiò in due puntate con la regia di Gianfranco De Bosio, Soccorso a Dorotea e Tu vipera gentile.

Seguì, dopo un lavoro febbrile, la traduzione del Milione di Marco Polo, al quale fece seguito il breve romanzo Marco Polo, ispirato alla vita del viaggiatore veneziano. Nell’ultimo anno della sua vita la Bellonci, chiedendosi con angoscia se sarebbe riuscita a concluderla, lavorò alla stesura dell’opera che costituisce il suo testamento letterario: il romanzo Rinascimento privato, il racconto di se stessa narrato in prima persona da Isabella d’Este.

Fortunatamente, nonostante alcune crisi depressive, la scrittrice riuscì a terminare il romanzo nell’autunno del 1985. Afflitta da una salute sempre più precaria, negli ultimi mesi di vita la Bellonci pensò a un nuovo libro su Vespasiano Gonzaga. Chiese ai medici la garanzia di due anni di vita per compiere questo ultimo lavoro, ma le sue condizioni non permettevano un parere favorevole. Maria Bellonci fu quindi ricoverata e morì in clinica, quattro mesi dopo, il 13 maggio 1986.

A pochi mesi dalla morte dell’autrice il suo Rinascimento privato si aggiudicò il Premio Strega, che lei stessa contribuì a inventare.

Nel 1988 uscì postuma la sua raccolta di racconti Segni sul muro.

Federica Foca’